Osoby wnioskujące o przyznanie renty szkoleniowej mogą otrzymywać wsparcie pieniężne z ZUS-u przez okres zmiany kwalifikacji zawodowych. Nie każdy jednak może liczyć na przyznanie tego świadczenia - konieczne jest spełnienie określonych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych warunków.

Komu przysługuje renta szkoleniowa?

Renta szkoleniowa przysługuje osobom, które spełnią łącznie następujące warunki:

wnioskodawca musi być niezdolny do pracy;

wnioskodawca musi mieć wymagany okres składkowy i nieskładkowy.

Długość wymaganego okresu składkowego i nieskładkowego zależy w głównej mierze od tego, kiedy konkretnie powstała niezdolność do pracy. Niezbędny do uzyskania renty szkoleniowej okres wynosi:

1 rok - jeśli niezdolność do pracy powstała przed ukończeniem 20. roku życia;

2 lata - jeśli niezdolność do pracy powstała w wieku od 20 do 22 lat;

3 lata - jeśli niezdolność do pracy powstała w wieku od 22 do 25 lat;

4 lata - jeśli niezdolność do pracy powstała w wieku od 25 do 30 lat;

5 lata - jeśli niezdolność do pracy powstała w wieku powyżej 30 lat.

Jak czytamy na stronie ZUS-u: "Jeżeli ubezpieczony nie osiągnął okresu składkowego i nieskładkowego, o którym mowa powyżej, warunek posiadania wymaganego stażu uważa się za spełniony, gdy ubezpieczony został zgłoszony do ubezpieczenia przed ukończeniem 18 lat albo w ciągu 6 miesięcy po ukończeniu nauki w szkole ponadpodstawowej, ponadgimnazjalnej lub w szkole wyższej oraz do dnia powstania niezdolności do pracy posiadał, bez przerwy lub z przerwami nieprzekraczającymi 6 miesięcy, okresy składkowe i nieskładkowe".

Co więcej, okres składkowy i nieskładkowy nie jest wymagany jeśli niezdolność do pracy wyniknęła wskutek wypadku w drodze do lub z pracy bądź wypadku przy pracy lub choroby zawodowej.

Ile wynosi renta szkoleniowa? Od marca kwota wzrosła

Wysokość renty szkoleniowej jest równa 75 proc. podstawy wymiaru renty. Jednocześnie, nie może być niższa niż wysokość najniższej renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy.

Po waloryzacji, która odbyła się 1 marca 2026 roku, kwoty wielu świadczeń wzrosły o 5,3 proc. (wskaźnik waloryzacji). Renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy osiągnęła poziom 1978,49 zł brutto. Oznacza to, że aktualna wysokość renty szkoleniowej jest równa 1483,87 zł.

Co jednak ważne, renta szkoleniowa jest wypłacana w wysokości 100 proc. wymiaru renty w sytuacji, gdy niezdolność do wykonywania pracy powstała w wyniku wypadku w pracy bądź choroby zawodowej. W takiej sytuacji ZUS wypłaca wsparcie z funduszu wypadkowego.

Standardowo Zakład Ubezpieczeń Społecznych realizuje wypłaty renty szkoleniowej przez 6 miesięcy. Może się jednak zdarzyć, że okres ten zostanie wydłużony, na wniosek starosty, do 36 miesięcy.

Jak ubiegać się o rentę szkoleniową? Potrzebny jest m.in. wniosek ERN

Osoby ubiegające się o rentę szkoleniową muszą najpierw złożyć wniosek o rentę z tytułu niezdolności do pracy. Niezbędny jest formularz ERN, którego wzór można otrzymać w placówce bądź ściągnąć ze strony internetowej ZUS-u.

Wniosek można złożyć w formie dokumentu elektronicznego przez PUE ZUS, za pośrednictwem operatora pocztowego lub polskiego urzędu konsularnego, a także osobiście lub przez pełnomocnika w placówce ZUS-u. Wnioskodawca będzie również musiał poddać się badaniu przez lekarza orzecznika, który oceni, czy istnieje możliwość i zasadność przekwalifikowania.

Jak czytamy na stronie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych: "organ rentowy wydaje decyzję w terminie 30 dni od wyjaśnienia ostatniej okoliczności niezbędnej do wydania decyzji".

Warto pamiętać o tym, że w trakcie wypłat renty szkoleniowej, świadczeniobiorca nie może podejmować pracy. W przeciwnym razie ZUS wstrzyma realizację wsparcia.

