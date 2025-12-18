W czwartek Karol Nawrocki zwołał konferencję, na której ogłosił, że Okrągły Stół zniknie z Pałacu Prezydenckiego.

- Niezależnie od tego, jak oceniamy Okrągły Stół, to z całą pewnością Pałac Prezydencki nie jest miejscem, w którym powinien on stać - tłumaczył prezydent, przytaczając historię związaną z tym meblem.

- Dziś wolną, suwerenną, niepodległą Polskę stać na więcej niż idealizowanie Okrągłego Stołu. Trzeba o nim pamiętać, ale nie oddawać mu hołd w Pałacu Prezydenckim - mówił Nawrocki.

- Dziś skończył się w Polsce postkomunizm. Niech żyje wolna Polska - podsumował swoje wystąpienie prezydent.

W trakcie jego przemówienia trwał demontaż Okrągłego Stołu.

Obrady Okrągłego Stołu. Co się wydarzyło w czerwcu 1989 roku?

6 lutego 1989 roku w Pałacu Namiestnikowskim w Warszawie rozpoczęły się obrady Okrągłego Stołu - bezprecedensowe rozmowy pomiędzy władzą komunistyczną a opozycją solidarnościową. Były one finałem wielomiesięcznych, trudnych negocjacji prowadzonych w cieniu strajków, kryzysu gospodarczego i narastającego rozkładu aparatu władzy.

Porozumienia podpisane 5 kwietnia 1989 roku stały się jednym z kluczowych momentów prowadzących do demontażu systemu komunistycznego w Polsce i zapoczątkowały proces przemian w całej Europie Środkowo-Wschodniej.

Droga do Okrągłego Stołu była pełna napięć i impasów. Władze liczyły początkowo, że rozmowy uda się przeprowadzić bez legalizacji "Solidarności", na co opozycja nie chciała się zgodzić.

Jak oceniał prof. Antoni Dudek, rozpoczęcie dialogu z Lechem Wałęsą było dla ekipy gen. Wojciecha Jaruzelskiego "przełomem psychologicznym" i oznaczało stopniowe odchodzenie od scenariuszy siłowych, które stawały się coraz mniej realne wobec wewnętrznego kryzysu w samym obozie władzy.

Legalizacja "Solidarności". Do czego doprowadziły obrady Okrągłego Stołu?

Równolegle do rozmów narastał konflikt wewnątrz PZPR. Sprawa legalizacji "Solidarności" doprowadziła do ostrego sporu w kierownictwie partii, czego kulminacją było X Plenum KC PZPR na przełomie 1988 i 1989 roku. Ostatecznie, mimo sprzeciwu części aparatu, przyjęto stanowisko dopuszczające pluralizm polityczny i związkowy. Decyzja ta otworzyła drogę do wznowienia rozmów i formalnego rozpoczęcia obrad Okrągłego Stołu.

Negocjacje, prowadzone przy głównym stole i w licznych zespołach tematycznych, zakończyły się podpisaniem porozumień, które przewidywały m.in. legalizację "Solidarności", wprowadzenie Senatu, urząd prezydenta oraz częściowo wolne wybory do Sejmu.

Choć kompromis budził kontrowersje, jego skutki okazały się przełomowe. Jak po latach podkreślał Lech Wałęsa, było to "ogniwo w łańcuchu walki narodu z komunizmem", które pozwoliło na pokojową zmianę ustroju i otworzyło drogę do wyborów 4 czerwca 1989 roku.

