W skrócie Od połowy września przed Trybunałem Konstytucyjnym trwa protest, którego uczestnicy deklarują obronę instytucji przed siłowym przejęciem przez rząd Donalda Tuska.

Ojciec Tadeusz Rydzyk odwiedził demonstrujących, zapewniając o wsparciu Radia Maryja i Telewizji Trwam oraz wzywając do modlitwy za Polskę w obliczu trwającego konfliktu.

Poseł Roman Giertych skrytykował zaangażowanie dyrektora Radia Maryja w spór polityczny, zarzucając mu naruszenie Konkordatu i wywołanie skandalu wśród części wiernych.

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Od połowy września przed Trybunałem Konstytucyjnym przy al. Szucha w Warszawie trwa protest. Ma on na celu "obronę TK przed siłowym przejęciem przez rząd Donalda Tuska" - tłumaczy Radio Maryja.

Wiele osób i instytucji, w tym Ruch Obrony Granic, rozbiły przed siedzibą Trybunału namioty. We wtorek do demonstrujących dołączył szef rozgłośni ojciec Tadeusz Rydzyk, który zapewnił ich o wsparciu ze strony Radia Maryja i Telewizji Trwam, a także rozdawał książki o objawieniach gietrzwałdzkich, podkreślając znaczenie wiary i tradycji.

Protesty przed Trybunałem Konstytucyjnym. Ojciec Rydzyk odwiedził demonstrantów

- Jest świat, ale jest i Polska. W bardzo ważnym momencie. I można pytać, ludzie pytają, jaka będzie Polska? Ale można zapytać, i to bardzo poważnie: czy Polska będzie istnieć? - mówił ojciec Tadeusz Rydzyk.

Duchowny zaznaczył, że "zwycięstwo może przyjść tylko przez różaniec" i nawoływał zgromadzonych do modlitwy za Polskę oraz do uczestnictwa katolickich wiernych w wydarzeniach publicznych.

W czasie swojego wystąpienia Rydzyk zapowiedział również spotkanie z prezesem TK Bogdanem Święczkowskim. Na koniec ksiądz wspólnie z protestującymi odmówił różaniec i odśpiewał religijne piosenki.

Tadeusz Rydzik przed TK. Roman Giertych: Naruszenie Konkordatu

Wydarzenie skomentował m.in. poseł Koalicji Obywatelskiej Roman Giertych. Stwierdził, że wizyta ojca Rydzyka u demonstrantów jest jawnym zaangażowaniem się Radia Maryja w polityczny konflikt i zapytał, czy ma ono poparcie ze strony Konferencji Episkopatu Polski.

"Największa katolicka stacja radiowa w Polsce, została wciągnięta przez swojego dyrektora, ojca Tadeusza Rydzyka, w bezpośrednią walkę polityczną przeciwko obecnej polskiej koalicji rządowej. Stanowi to jawną naruszenie Konkordatu i jest powodem skandalu dla wielu wiernych" - ocenił poseł KO.

Jedną z przyczyn protestu jest konflikt o nowych sędziów Trybunału Konstytucyjnego między prezydentem i rządem.

Prezydent Karol Nawrocki nie odebrał ślubowania od wybranych przez Sejm sędziów, w związku z tym rządzący powołują się na jedną z interpretacji słów konstytucji.

Według niej, ustawa zasadnicza mówi o obowiązku złożenia ślubowania "wobec prezydenta", jednak niekoniecznie w jego obecności, dlatego sędziowie dokonali tego w Sejmie przed marszałkiem mówiąc, że ślubują "wobec prezydenta". Prezes TK Bogdan Święczkowski nie uznaje jednak ich statusu i nie dopuszcza do orzekania.

Premier Donald Tusk zapowiedział, że rząd "przywróci praworządność i nie cofnie się o krok". - Będziemy bezwzględnie egzekwować przepisy prawa i przepisy konstytucji - podkreślił szef rządu.



