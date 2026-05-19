W skrócie Polski eurodeputowany Michał Kobosko zwrócił się o debatę Parlamentu Europejskiego na temat relokacji wojsk USA z europejskich baz i wskazał na niepokojący charakter ostatnich decyzji administracji Donalda Trumpa.

Europarlament większością głosów dodał temat rotacji amerykańskich wojsk do agendy, a Michał Kobosko wyraził wątpliwości co do przewidywalności polityki USA i jej wpływu na całą Europę.

Premier Donald Tusk i wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślili znaczenie relacji polsko-amerykańskich, wyrażając nadzieję na wyjaśnienie niejasności wokół obecności amerykańskich żołnierzy w Polsce.

Eurodeputowani poparli w poniedziałek większością głosów włączenie debaty na temat rotacji amerykańskich wojsk do agendy sesji plenarnej.

Z inicjatywą dodania tego puntu do sesji wystąpił europosełMichał Kobosko. - Ostatnie wydarzenia dotyczące działań administracji prezydenta Donalda Trumpa, a także obecności wojsk amerykańskich w Europie, budzą w nas poważne wątpliwości. Zdaje się, że nie jest to celowa polityka, a raczej chaotyczny ciąg decyzji - przekonywał Izbę polski eurodeputowany.

Polityk dodał, że konsekwencje decyzji USA dotyczą nie tylko Polski i flanki wschodniej, ale całej Europy, dlatego UE musi zdecydować, jak zamierza reagować w związku z tymi wydarzeniami.

Holenderski eurodeputowany Jeroen Lenaers z Europejskiej Partii Ludowej zapowiedział, że jego grupa poprze wniosek Koboski pod warunkiem, że debata będzie miała szerszy zakres i skoncentruje się nie tylko na Polsce, ale na tym, jak decyzje USA wpływają na sytuację w całej Europie.

Dyskusja o zmniejszeniu obecności wojsk amerykańskich w Europie odbędzie się we wtorek po południu i zostanie dodana do wystąpienia szefowej unijnej dyplomacji Kai Kallas.

Doniesienia o relokacji wojsk. Kobosko: USA odwracają się od Europy i od Polski

Michał Kobosko ocenił w poniedziałek, że "to bardzo niepokojące, że Stany Zjednoczone odwracają się od Europy i od Polski".

Kobosko nawiązał też do doniesień, że Pentagon wstrzymał plany dotyczące rotacyjnego przemieszczenia 4 tys. amerykańskich żołnierzy do Polski.

- Informacje o rotacyjnej obecności wojsk amerykańskich w Polsce i ten ogromny znak zapytania, dotyczący tego, czy Amerykanie zamierzają te rotacje przeprowadzić, czy nie, składają się w pewien ciąg wydarzeń, dotyczący obecności wojskowej Stanów Zjednoczonych w Europie - ocenił eurodeputowany. Jak zauważył, wszystko zaczęło się w 2025 r., kiedy USA podjęły decyzję o zmniejszeniu obecności amerykańskiej armii w Rumunii, a niedawno głośno zrobiło się o planach zmniejszenia o 5 tys. liczby amerykańskich żołnierzy w Niemczech.

- Jest to jeden z kluczowych tematów, o których dzisiaj powinniśmy rozmawiać - ocenił polityk.

Współpraca na linii USA-Polska. "To zasługuje na szacunek każdej ze stron"

Premier Donald Tusk podkreślił w poniedziałek, że nie ma alternatywy dla przyjaźni i współpracy polsko-amerykańskiej i europejsko-amerykańskiej. Dodał, że Polska zawsze będzie oczekiwała od sojuszników tego samego, co sama wobec nich prezentuje - szacunku i przewidywalności.

Wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz powiedział zaś w poniedziałek, że liczy iż "wszystkie niedomówienia" dotyczące rotacji wojsk amerykańskich w Europie "zostaną w najbliższych dniach wyjaśnione".

- Ponad 50 miliardów dolarów to suma zakupów, którą realizujemy w USA; to zasługuje na szacunek każdej ze stron - dodał. Jak wskazał, strona rządowa na żadnym etapie nie została poinformowana o zmniejszeniu obecności wojsk amerykańskich w Polsce. Przypomniał, że gwarancję utrzymania obecności amerykańskiej dał w 2025 r. prezydent USA Donald Trump.

