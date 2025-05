Z ponad stu interwencji aż 87 to tzw. miejscowe zagrożenia. Ponad 50 było związanych z nocną nawałnicą w Łódzkiem , a aż 44 przypadły na czas od godz. 20 w sobotę (3 maja) do rana.

- Do godz. 7 w niedzielę (4 maja) strażacy w województwie łódzkim 52 razy wyjeżdżali do usuwania skutków zdarzeń atmosferycznych. To najwięcej wyjazdów w kraju. 30 interwencji to usuwanie wiatrołomów - poinformował Jędrzej Pawlak, rzecznik komendanta wojewódzkiego PSP w Łodzi.