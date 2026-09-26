Spis treści: Zmiany dla właścicieli działek. Co nowego? Czy należy przebudować istniejące ogrodzenia? Jak powinien wyglądać płot? Inne regulacje dotyczące ogrodzeń

Od 20 września trwa 18-miesięczny okres przejściowy. W tym czasie nowe inwestycje mają spełniać dotychczasowe regulacje określone przez Prawo budowlane.

Zmiany dla właścicieli działek. Co nowego?

Ministerstwo Rozwoju i Technologii ma 1,5 roku na opracowanie projektu ustawy wprowadzającego zmiany w Prawie budowlanym. Zakłada on między innymi nowe wytyczne dotyczące ogrodzeń.

Największą zmianą ma być zwiększenie limitu wysokości ogrodzenia, które można zakończyć ostrymi elementami, np. ozdobnymi grotami, drutem kolczastym czy elementami z tłuczonego szkła. Dotychczasowe prawo zezwalało na montaż takich elementów na ogrodzeniu o wysokości minimum 1,8 m. Nowy projekt zakłada podwyższenie minimalnej wysokości ogrodzenia do 2,2 m.

Wszystko to ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa ludziom i zwierzętom poruszającym się wzdłuż ogrodzenia.

Czy należy przebudować istniejące ogrodzenia?

Obecnie trwa okres przejściowy. Po jego ustaniu nowe inwestycje będą musiały być zgodne z ewentualnymi nowymi przepisami w Prawie budowlanym. W przeciwnym razie dana inwestycja może mieć problemy z odbiorem lub otrzymaniem zgody na budowę.

Nowe przepisy, które wejdą w życie, nie będą jednak obejmowały już istniejących ogrodzeń. To znaczy, że właściciele nie będą musieli zmieniać ich tak, aby spełniały nowe wytyczne.

W przypadku modernizacji ogrodzenia wymagającego zgody na budowę czy zgłoszenia lub stawiania nowego fragmentu płotu właściciel będzie musiał trzymać się nowych obostrzeń.

Jak powinien wyglądać płot? Inne regulacje dotyczące ogrodzeń

W projekcie ustawy Prawa budowlanego pojawiają się inne zasady dotyczące budowania ogrodzeń. Sama furtka nie powinna otwierać się na zewnątrz na przestrzeń publiczną.

Zasada ta obowiązuje także dziś. Ponadto jej szerokość powinna wynosić przynajmniej 0,9 m w świetle i być dostosowana dla osób poruszających się na wózkach. Szerokość bramy wjazdowej z kolei powinna wynosić przynajmniej 2,4 m w świetle.

Warto zaznaczyć, że budowa ogrodzenia niższego niż 2,2 m nie wymaga zgłoszenia czy pozwolenia na budowę. Jeśli jednak właściciel będzie chciał zakończyć je ostrymi elementami, w świetle planowanych zmian będzie wiązało się to z dodatkowymi formalnościami w urzędzie.



