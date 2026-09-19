Ograniczenie prawa weta prezydenta? Polacy zabrali głos, wyniki sondażu

W skrócie Niemal połowa badanych nie chce ograniczenia prawa weta prezydenta, natomiast poparcie dla takiego rozwiązania deklaruje 38,2 proc. ankietowanych.

Wyborcy koalicji rządzącej częściej popierają zmianę konstytucji i ograniczenie prezydenckiego weta, podczas gdy wyborcy opozycji i Konfederacji częściej są temu przeciwni.

Karol Nawrocki skorzystał z prawa weta ponad 40 razy, co doprowadziło do sporu z rządem, m.in. w kwestii ustaw wpływających na budżet oraz regulacji dotyczących rynku kryptoaktywów.

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Dyskusja o uprawnieniach prezydenta i ewentualnej zmianie konstytucji wraca przy kolejnych sporach legislacyjnych między rządem a głową państwa. W najnowszym sondażu United Surveys dla Wirtualnej Polski zadano pytanie:

"Czy w Polsce powinno się zmienić Konstytucję i ograniczyć prawo weta Prezydenta RP?".

25,7 proc. badanych odpowiedziało zdecydowanie tak, a 12,5 proc. - raczej tak. Przeciwnego zdania było 17,6 proc. respondentów ("raczej nie") oraz 32 proc. ("zdecydowanie nie"). 12,2 proc. nie potrafiło udzielić jednoznacznej odpowiedzi.

Łącznie 49,6 proc. ankietowanych sprzeciwia się ograniczeniu prezydenckiego weta, podczas gdy 38,2 proc. popiera takie rozwiązanie.

Sondaż. Zapytano o ograniczenie prawa weta prezydenta

Największe różnice widać po uwzględnieniu deklarowanych sympatii politycznych. Wśród wyborców koalicji rządzącej 79 proc. popiera ograniczenie weta, w tym 56 proc. zdecydowanie. Przeciw jest 18 proc.

Odmienne stanowisko dominuje wśród wyborców opozycji. 71 proc. sprzeciwia się zmianom, przy czym 57 proc. wybiera odpowiedź "zdecydowanie nie". Za ograniczeniem prawa weta opowiada się 18 proc. tej grupy.

Wśród sympatyków Konfederacji 66 proc. badanych nie chce zmian w tym zakresie, a 21 proc. je popiera. W kolejnej grupie 52 proc. jest przeciw modyfikacji konstytucji, 23 proc. za, natomiast 25 proc. nie ma zdania.

Badanie United Surveys by IBRiS dla Wirtualnej Polski przeprowadzono 4-6 września 2026 roku na ogólnopolskiej próbie 1000 osób. Wykorzystano metodę mix-mode CAWI/CATI. Błąd oszacowania wynosi 3 proc., a próg ufności " 0,95.

Ponad 40 wet Karola Nawrockiego. Spór z rządem narasta

Wyniki sondażu pojawiają się w czasie nasilonych sporów między rządem a prezydentem. Karol Nawrocki zawetował już ponad 40 ustaw. Według wyliczeń Ministerstwa Finansów sześć z nich miałoby zmniejszyć wpływy do budżetu o 8,04 mld zł. Największe planowane wpływy - 3,8 mld zł - miała przynieść danina od nadzwyczajnych zysków z wytwarzania i obrotu niektórymi paliwami ciekłymi.

Prezydent zakwestionował te wyliczenia. - To kłamstwo i czysta manipulacja. Weta nic nie kosztują. Weta chronią Polaków przed kolejnymi podatkami, opłatami i sięganiem do ich kieszeni - mówił Nawrocki, sprzeciwiając się zwiększaniu obciążeń obywateli.

Osobnym punktem sporu pozostaje ustawa o rynku kryptoaktywów. Rząd trzykrotnie kierował przepisy do parlamentu, a prezydent trzykrotnie je wetował. Nawrocki argumentował, że regulacje nadmiernie obciążają branżę i mogą skłonić polskie firmy do przenoszenia działalności za granicę.

Rząd wskazywał natomiast na potrzebę ograniczenia nadużyć i lepszej ochrony konsumentów. Na początku września Sejm nie zdołał odrzucić trzeciego weta prezydenta.



