Kwota, której zebranie deklarowali organizatorzy WOŚP po zakończeniu 34. Finału, to 183 231 723 zł. Tymczasem udało się zgromadzić 263 477 929, 83 zł. W akcji brało udział 120 tys. wolontariuszy.

- Te pieniądze starczą nam na to, aby gastroenterologia była jak najlepiej zaopatrzona. Już kupiliśmy cztery bardzo ważne urządzenia, których nie było w naszych szpitalach - powiedział Jerzy Owsiak po ogłoszeniu wyniku tegorocznej edycji.

Jak przekazano w październiku 2025., dzięki zbiórce wsparcie uzyska około 1,2-1,5 miliona dzieci, które zmagają się ze schorzeniami gastroenterologicznymi.

Wynik 34. Finału WOŚP. "Nie zgubmy tego, co robimy"

- Pracujemy przez cały czas, walcząc o zdrowie i życie dzieci. To jest po prostu najważniejsze - mówił Jerzy Owsiak podczas konferencji, w trakcie której ogłosił wynik 34. Finału.

Jak dodał, Finał WOŚP jest momentem, w którym "warto podkreślić, co robimy w Polsce".

- Coś niezwykłego, coś niebywałego, coś, co jest chyba jedyne na świecie i trwa to już 34 lata - powiedział szef fundacji.

Rok wcześniej, w ramach 33. Finału WOŚP, fundacji udało się zebrać 289 068 047,77 zł. W poprzedniej edycji, rekordowej pod względem wyniku, celem było wsparcie onkologii i hematologii dziecięcej oraz zakup urządzeń dla oddziałów chirurgii onkologicznej.

- Pamiętajcie państwo, nie zgubmy tego, co robimy - podkreślił szef WOŚP po ogłoszeniu wyniku 34. edycji.

- Będziemy grali do końca świata i jeden dzień dłużej. Musimy sobie nawzajem pomagać. Musimy przezwyciężać wszystkie te sytuacje, które nas dobijają. To, co się dzieje na świecie. (...) Róbmy swoje jak najlepiej - apelował podczas konferencji Owsiak.

34. Finał WOŚP. Ogłoszono wynik zbiórki

Zebrane pieniądze, jak zapowiadała WOŚP, mają zostać przeznaczone na sprzęt stosowany w chirurgii przewodu pokarmowego.

Wśród planowanych zakupów znajdują się m.in. konsola chirurgiczna da Vinci Xi, retraktor chirurgiczny samostabilizujący LoneStar, zestaw retraktorów Nathansona z ramieniem mocującym do stołu operacyjnego, śródoperacyjny endoskop pediatryczny, mobilny cyfrowy aparat RTG czy nowoczesne stoły operacyjne.

Środki zostaną również wykorzystane do wsparcia gastrologii endoskopowej. Dzięki zebranym pieniądzom ma zostać kupiony zestaw do endoskopowej ultrasonografii, zestaw do planimetrii przełyku, zestaw do endoskopii kapsułkowej oraz aparat CT do kolonoskopii wirtualnej. WOŚP chce także udzielić wsparcia ośrodkom prowadzącym żywienie pozajelitowe i dojelitowe.

W ciągu 33 Finałów fundacja zebrała blisko 2,6 miliarda złotych i kupiła prawie 81 tys. urządzeń.

