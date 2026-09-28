W skrócie Łukasz Gibała uzyskał najlepszy wynik w pierwszej turze przedterminowych wyborów prezydenta Krakowa, zdobywając 36,38 proc. głosów, a Monika Piątkowska zajęła drugie miejsce z wynikiem 29,91 proc.

Zmierzą się w drugiej turze wyborów, zaplanowanej na 11 października.

Do przedterminowych wyborów doszło w wyniku odwołania prezydenta Aleksandra Miszalskiego w drodze referendum; do czasu wyboru nowego prezydenta miastem zarządza Stanisław Kracik.

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Państwowa Komisja Wyborcza opublikowała oficjalne wyniki pierwszej tury przedterminowych wyborów prezydenta Krakowa. Wynika z nich, że w drugiej turze zmierzą się: Łukasz Gibała oraz Monika Piątkowska. Ponowne głosowanie zaplanowano na 11 października.

Głos na Łukasza Gibałę oddało 93 042 wyborców, z kolei Monikę Piątkowską wskazało 76 514 mieszkańców Krakowa.

Na kolejnych miejscach znaleźli się Michał Drewnicki z KW Prawo i Sprawiedliwość (17,5 proc.), Aleksandra Owca z Razem (6,91 proc.), Daria Gosek-Popiołek z Nowej Lewicy (4,81), Michał Klimek z Konfederacji Korony Polskiej (4,11 proc.) oraz Sławomir Pietrzyk z Socjaldemokracji Polskiej (0,37 proc.).

Ostateczna frekwencja w wyborach wyniosła 43,5 proc.

Kraków. Wyniki głosowania. Jak doszło do przedterminowych wyborów?

Przypomnijmy, że przedterminowe wybory w stolicy Małopolski, które odbyły się w niedzielę, to efekt odwołania w maju w drodze referendum Aleksandra Miszalskiego z urzędu prezydenta miasta.

W ostatnim tygodniu kampanii ze startu zrezygnował inicjator wspomnianego referendum - Jan Hoffman. Głosy oddane przy jego nazwisku są nieważne. Z tego powodu na oficjalne stronie PKW przy jego nazwisku widnieje 0 proc.

Dodajmy, że do czasu wyłonienia nowego prezydenta miastem zarządza Stanisław Kracik, który był zastępcą Miszalskiego.



