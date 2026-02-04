Ofensywa Kancelarii Sejmu po słowach Nawrockiego. Pismo do Cenckiewicza

W skrócie Szef Kancelarii Sejmu zwrócił się do szefa BBN o poruszenie podczas Rady Bezpieczeństwa Narodowego kwestii kontaktów prezydenta Karola Nawrockiego ze środowiskami pseudokibiców i osobami powiązanymi z przestępczością zorganizowaną oraz jego pracy w Grand Hotel Sopot.

Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty nawiązał do wniosku podczas publicznego wystąpienia, podkreślając, że on sam nie ma nic do ukrycia i oczekuje informacji na temat przeszłości i kontaktów Karola Nawrockiego.

Wniosek szefa Kancelarii Sejmu jest odpowiedzią na podejrzenia Pałacu Prezydenckiego wobec Włodzimierza Czarzastego i jego rzekomych "wschodnich kontaktów".

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Treść pisma skierowanego przez Szefa Kancelarii Sejmu do Szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego opublikowano na profilu Sejmu w serwisie X.

W związku z otrzymanym zaproszeniem na posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego Marek Siwiec zwrócił się z wnioskiem o rozszerzenie porządku obrad posiedzenia o dodatkowy punkt w brzmieniu:

"Wyjaśnienie charakteru kontaktów Prezydenta Karola Nawrockiego ze środowiskami pseudokibiców oraz osobami powiązanymi z przestępczością zorganizowaną" oraz "wyjaśnienie przeszłej pracy Prezydenta w charakterze ochrony w Grand Hotel Sopot, który w latach 90. i na początku XXI wieku był miejscem spotkań przedstawicieli świata przestępczego oraz ewentualnej nielegalnej działalności".

"Uważam, że omówienie tych zagadnień w ramach posiedzenia Rady Bezpieczeństwa Narodowego w oparciu o rzetelne informacje i stanowiska odpowiednich służb przyczyni się do poprawy zaufania obywateli do instytucji głowy państwa" - podkreślił w piśmie szef Kancelarii Sejmu.

Rozwiń

Rada Bezpieczeństwa Narodowego. Czarzasty do Nawrockiego: Jestem czysty, a pan?

Do sprawy odniósł się marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty.

- Panie prezydencie, ja jestem czysty, a pan? Porozmawiajmy o tym na Radzie Bezpieczeństwa Narodowego - zaczął marszałek Sejmu.

- Chciałem panu powiedzieć, panie prezydencie, że po pierwsze nie dam się zastraszyć. Po drugie, czekam na oświadczenie pana w sprawie pana przeszłości, bo to trzeba moim zdaniem zrobić. Po trzecie, nie zmienię linii postępowania w stosunku do pana. Nie zejdę z linii rozsądku i dystansu i spokojnej oceny wszystkiego tego, co pan robi - powiedział Czarzasty, apelując do Nawrockiego, by "zajął się problemami Polaków, a nie szczuciem ludzi".

Włodzimierz Czarzasty i "wschodnie kontakty". Jest oświadczenie rzecznika ministra koordynatora służb specjalnych

Czarzasty odniósł się w ten sposób do niedawnych oskarżeń o jego rzekome "wschodnie kontakty biznesowe i towarzyskie". We wtorek prezydent Karol Nawrocki zwołał posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego, na którym jednym z głównych tematów ma być właśnie wyjaśnienie wszelkich okoliczności możliwej współpracy lidera Nowej Lewicy z Federacją Rosyjską.

W odpowiedzi na zarzuty Pałacu Prezydenckiego rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński wydał w środę oświadczenie.

"Podlegający ochronie kontrwywiadowczej ze strony polskich służb specjalnych Marszałek Sejmu RP Włodzimierz Czarzasty posiada dostęp do informacji o najwyższej klauzuli tajności" - przekazał.

Dobrzyński zaznaczył, że śledczy "nie mają w tym zakresie żadnych zastrzeżeń i bezwzględnie realizują przepisy obowiązujące w tym zakresie".

"Polityczny WF": Szykuje się układ? Tajemniczy kandydat na ambasadora w USA INTERIA.PL