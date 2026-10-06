Ameryka Południowa to kolejny kierunek potrzebny w ocenie Kancelarii Prezydenta do wzmacniania roli Polski w grupie G20. Jak informowaliśmy wcześniej, chodzi o rozmowy z tzw. Globalnym Południem, otwiera się w nowym oknie.
Pod koniec września Karol Nawrocki spotkał się z obecnym liderem Unii Afrykańskiej w ONZ. Aktualnie przebywa na Filipinach, które w tym roku przewodzą stowarzyszeniu ASEAN.
Jak informowała już Kancelaria Prezydenta, pod koniec października prezydent będzie chciał odwiedzić Arabię Saudyjską. W Rijadzie odbywa się wówczas Future Investment Initiative, nazywane też "Davos na pustyni".
Prezydent Karol Nawrocki planuje odwiedzić Argentynę
Z naszych informacji wynika, że kolejnym kierunkiem będzie Argentyna - członek grupy G20. Ameryka Południowa wpisuje się w plan przekonywania Globalnego Południa do stałego członkostwa Polski w tym prestiżowym gronie. Chodzi o to, by osłabić argument państw tego regionu, że Europa w G20 jest nadreprezentowana.
Polska delegacja w połowie grudnia weźmie udział w szczycie G20 jako gość. Udział Polski to efekt zaproszenia prezydenta USA Donalda Trumpa. Ambicją polskiej dyplomacji jest jednak przedłużenie członkostwa Polski w grupie na kolejne lata.
Z Manili dla Interii,
Jakub Krzywiecki