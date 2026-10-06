Ofensywa dyplomatyczna prezydenta trwa. Znamy kolejny przystanek. W tle walka o G20

Jakub Krzywiecki

Jakub Krzywiecki

Interia poznała kolejny kierunek dyplomatycznej misji prezydenta. Jak się dowiadujemy, niedługo po wizycie w Arabii Saudyjskiej Karol Nawrocki planuje odwiedzić Argentynę, by także jej władze przekonywać do stałego członkostwa Polski w grupie G20.

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Karol Nawrocki przemawia przy mównicy z godłem Polski, otoczony biało-czerwonymi flagami.
Karol Nawrocki przekonuje przywódców Globalnego Południa, że Polska zasługuje na miejsce w G20 Pawel Cetka-SobotkiewiczEast News

Ameryka Południowa to kolejny kierunek potrzebny w ocenie Kancelarii Prezydenta do wzmacniania roli Polski w grupie G20. Jak informowaliśmy wcześniej, chodzi o rozmowy z tzw. Globalnym Południem, otwiera się w nowym oknie.

Pod koniec września Karol Nawrocki spotkał się z obecnym liderem Unii Afrykańskiej w ONZ. Aktualnie przebywa na Filipinach, które w tym roku przewodzą stowarzyszeniu ASEAN.

Jak informowała już Kancelaria Prezydenta, pod koniec października prezydent będzie chciał odwiedzić Arabię Saudyjską. W Rijadzie odbywa się wówczas Future Investment Initiative, nazywane też "Davos na pustyni".

Prezydent Karol Nawrocki planuje odwiedzić Argentynę

Z naszych informacji wynika, że kolejnym kierunkiem będzie Argentyna - członek grupy G20. Ameryka Południowa wpisuje się w plan przekonywania Globalnego Południa do stałego członkostwa Polski w tym prestiżowym gronie. Chodzi o to, by osłabić argument państw tego regionu, że Europa w G20 jest nadreprezentowana.

Polska delegacja w połowie grudnia weźmie udział w szczycie G20 jako gość. Udział Polski to efekt zaproszenia prezydenta USA Donalda Trumpa. Ambicją polskiej dyplomacji jest jednak przedłużenie członkostwa Polski w grupie na kolejne lata.
Z Manili dla Interii,
Jakub Krzywiecki

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