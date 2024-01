Mandaty Kamińskiego i Wąsika. Odwołania w SN

- Kierując się tą dyrektywą wynikającą z Konstytucji, marszałek Sejmu podjął decyzję i skierował to pismo do Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Najwyższego . Dalszy ciąg tej sprawy jest w rękach sędziów SN - przekazał Zakroczymski.

Już w zeszły piątek SN informował, że wpłynęły odwołania Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika od decyzji marszałka Sejmu o wygaszeniu ich mandatów poselskich. Zostały one złożone bez pośrednictwa marszałka Sejmu i skierowano je do Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych SN.

Obrońca Kamińskiego, mec. Michał Zuchmantowicz, mówił wtedy, że odwołania zostały w piątek złożone "w sposób dwojaki" - do marszałka Sejmu, ale także bezpośrednio do Sądu Najwyższego. - Ponieważ nie mamy pewności i zaufania co do prawidłowości działania ze strony marszałka (...), zabezpieczamy się na wszelkie możliwe sposoby, aby nie było sytuacji, że coś zostanie przetrzymane i jakiś termin upłynie - wskazywał adwokat.

Jak wówczas informowało Centrum Informacyjne Sejmu, w uzasadnieniu obu dokumentów marszałek Hołownia wskazał, że Konstytucja przewiduje, iż wybraną do Sejmu lub do Senatu nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem na karę pozbawienia wolności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego.

O sprawę Mariusz Kamińskiego i Macieja Wąsika podczas konferencji prasowej pytany był w środę premier Donald Tusk. Szef Rządu ocenił, że Szymon Hołownia "stoi dziś i w ostatnich dniach przed trudnymi decyzjami". - Mam do niego pełne zaufanie , do jego kompetencji i dobrej woli. Na pewno będzie podejmował i podejmuje najlepsze z możliwych decyzji - stwierdził.

W tym kontekście Tusk zwrócił się także do prezesa PiS, stwierdzając, że "Kaczyński chciałby żeby o tym, co jest dobre, a co złe, co zgodne z prawem, a co nie, kogo karać, a kogo ułaskawiać, mógł decydować zawsze on i jego partyjna wierchuszka".