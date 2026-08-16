Odwołane dożynki, zmienione plany. Reagują po wypadku na Węgrzech

Krzysztof Ryncarz

Oprac.: Krzysztof Ryncarz

W związku z wypadkiem autokaru z polskimi pielgrzymami na Węgrzech, w którym zginęło 12 osób, na Podkarpaciu odwoływane są imprezy. To z tego regionu pochodzili poszkodowani w tragicznym zdarzeniu. Także organizatorzy Jarmarku św. Dominika w Gdańsku zdecydowali się na zmianę planów i odwołanie części artystycznej zamknięcia 766. odsłony tego wydarzenia.

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Tłum ludzi na Jarmarku św. Dominika w Gdańsku, między straganami i czerwonymi ceglastymi budynkami.
Jarmark św. Dominika w GdańskuKarol MakuratReporter

W skrócie

  • Po wypadku autokaru z polskimi pielgrzymami na Węgrzech, podczas którego zginęło 12 osób, odwołano część artystyczną finału Jarmarku św. Dominika w Gdańsku oraz niektóre wydarzenia na Podkarpaciu.
  • Organizatorzy wydarzeń zdecydowali o ograniczeniu występów artystycznych i wręczeniu nagród indywidualnie, a część gmin ogłosiła zmiany lub odwołanie imprez w duchu żałoby.
  • Wypadek miał miejsce na autostradzie M3 na Węgrzech, gdzie autokar wypadł z drogi i dachował, w wyniku czego 12 osób zginęło, 10 zostało ciężko rannych, a wstępnie wskazywana przyczyna to zaśnięcie kierowcy.
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Marcin Dajos z Międzynarodowych Targów Gdańskich poinformował, że w związku z zaistniałą sytuacją zadecydowano również o wyciszeniu pozostałych występów artystycznych w przestrzeni imprezy.

Nagrody zaplanowane do wręczenia podczas finału, tj. "Dominik Kultury" oraz marzenie z "Koła Marzeń" - trafią do laureatów indywidualnie, a szczegóły zostaną opublikowane w kanałach informacyjnych wydarzenia.

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Stoiska handlowe oraz infrastruktura jarmarku pozostają otwarte do godz. 20. Niedziela jest ostatnim dniem tegorocznej edycji imprezy.

Wypadek autokaru na Węgrzech. W całej Polsce odwoływane imprezy

W związku z tragicznym wypadkiem na Węgrzech na odwołanie zaplanowanych na niedzielę imprez decydują się też gminy województwie podkarpackim, skąd pochodzili wszyscy pielgrzymi, którzy zginęli lub zostali ranni.

"Z ogromnym smutkiem i bólem przyjęliśmy wiadomość o tragicznym wypadku drogowym, w którym zginęli mieszkańcy naszej gminy - pielgrzymi wracający z Medjugorje. W związku z tą tragiczną wiadomością dzisiejsze Dożynki Gminne zostają odwołane. W duchu żałoby i solidarności spotkamy się jedynie na Mszy Świętej z poświęceniem plonów o godz. 14.00 w kościele w Straszydlu" - przekazał w komunikacie Gminny Ośrodek Kultury w Lubeni (pow. rzeszowski). 

"W obliczu takiej tragedii to zrozumiałe, nikt nie będzie się bawił, bo to nie jest na to czas ani miejsce" - komentował w rozmowie z Interią ks. Krzysztof Kochanowicz, proboszcz pobliskiej parafii w Siedliskach.

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Również gmina Strzyżów, z której wyruszyła pielgrzymka, której uczestnicy zginęli na Węgrzech, poinformowała o zmianie programu dożynek w Grodzisku. "W związku z tragicznym wypadkiem polskiego autokaru na Węgrzech podjęto decyzję o odwołaniu części rozrywkowej Gminnego Święta Plonów w Grodzisku. Odwołane zostają zaplanowane występy grup Małe Pogórze, Kłosowianie i Łęczanie oraz zespołów Alergen i Ukoja" - przekazano w komunikacie i dodano, że pozostałe wydarzenia odbędą się "w stonowanej atmosferze". 

Tragiczny wypadek na Węgrzech. Nie żyje 12 pielgrzymów z Polski

Do wypadku polskiego autokaru doszło ok. godziny 1 w nocy na węgierskiej autostradzie M3 w pobliżu miejscowości Mezőnagymihály. Pojazd z pielgrzymami w pewnym momencie zjechał z drogi, wpadł do rowu i dachował.

Węgierskie władze poinformowały, że autokarem podróżowało 59 osób, w tym dwóch kierowców i 57 pasażerów. W wypadku zginęło 12 osób, a 10 zostało rannych. Poszkodowani zostali przewiezieni do szpitali, ich stan jest ciężki. Pozostałe osoby odniosły lekkie obrażenia.

Według wstępnych informacji przyczyną wypadku było zaśnięcie kierowcy. Mężczyzna został zatrzymany przez węgierską policją i jest on przesłuchiwany.

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