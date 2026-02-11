Odwilż w bardzo niebezpiecznej wersji. Może dochodzić do wypadków

Jakub Wojciechowski

Jakub Wojciechowski

Zima w środę zrobi sobie wolne. W całej Polsce odczujemy znaczne ocieplenie. W ciągu dnia mrozów nie powinno być nawet na Suwalszczyźnie, a lokalnie na południu termometry pokażą nawet 10 stopni Celsjusza. Nie zabraknie jednak niebezpiecznych zjawisk. Kierowcom i pieszym mocno we znaki dadzą się marznące opady, tworzące lodową warstwę na drogach i chodnikach. Z tego powodu obowiązują alerty pierwszego i drugiego stopnia.

Pracownicy w odblaskowych kamizelkach usuwają piasek lub błoto z ulicy w centrum miasta, w tle przechodnie, tramwaj oraz nowoczesne budynki. Po prawej stronie widoczna jest część kolorowej mapy Polski z podziałem na województwa.
Marznące opady i gołoledź w środę będą stanowić poważne zagrożenie w północnej części kraju - wynika z prognoz IMGWCezary Aszkiełowicz/Agencja Wyborcza.pl/IMGWmateriał zewnętrzny

Od rana w wielu miejscach na północy pada śnieg. Trzeba się jednak mieć na baczności, bo z czasem zacznie tam padać deszcz ze śniegiem, a potem sam deszcz lub mżawka powodujące gołoledź. Zrobi się tak ślisko, że Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał dla tej części kraju pomarańczowe ostrzeżenia.

Robi się coraz cieplej. Uwaga na drogach i chodnikach

Odwilż ogarnie w środę praktycznie cały kraj, choć aura nie zachwyci. Pogodniej będzie jedynie na południowym wschodzie. W pozostałych miejscach będzie pochmurnie, z opadami różnego rodzaju.

W Bieszczadach popada śnieg. Takie same opady potrwają rano na północnym zachodzie i północy, jednak tam stopniowo zmienią się one w deszcz ze śniegiem i sam deszcz lub mżawkę. Mogą one zamarzać na powierzchni, powodując niebezpieczną gołoledź.

Z powodu marznących opadów obowiązują alerty IMGW drugiego stopnia dla Pomorza, centralnej i zachodniej części województwa warmińsko-mazurskiego oraz północnych krańców kujawsko-pomorskiego. To zagrożenie utrzyma się do czwartku, do godz. 10:00.

Oprócz tego żółte alerty związane z marznącymi opadami wydano dla pozostałych rejonów północnej Polski: Pomorza Zachodniego, większości Ziemi Lubuskiej, północnej połowy Wielkopolski, większości Kujaw oraz reszty województwa warmińsko-mazurskiego i północnych rejonów Podlasia.

Nie będą to jedyne pogodowe zagrożenia w środę. Do piątku, do godz. 13:00, obowiązują ostrzeżenia pierwszego stopnia dotyczące roztopów na Lubelszczyźnie, centralnej części Mazowsza, północnych powiatów Ziemi Łódzkiej oraz w powiecie lubaczowskim na Podkarpaciu.

Mapa anomalii temperatury powietrza w Polsce i krajach sąsiednich, z zaznaczonymi miastami. Kolorowe tło ilustruje różnice temperatur względem normy, z przewagą odcieni czerwieni i pomarańczy wskazujących wyższe odchylenia.
Ze względu na wyraźne ocieplenie pojawiły się ostrzeżenia pierwszego stopnia przed odwilżąWXChartsmateriał zewnętrzny

Na południowych krańcach Polski rano mocno powieje: na terenach podgórskich Dolnego Śląska oraz Podkarpacia w porywach do 70 km/h.

    Miejscami nawet 10 stopni. Pogoda jednak nam nie sprzyja

    Od rana do wieczora w większości Polski pogoda będzie niekorzystnie wpływać na nasz organizm. Nieco lepiej będzie rano na wschodzie i w centrum, gdzie w trakcie większych przejaśnień i rozpogodzeń warunki staną się obojętne.

    Polska podzielona kolorystycznie według stopnia korzystności warunków biometeorologicznych, większość kraju oznaczona na czerwono wskazuje bardzo niekorzystne warunki, w centrum obszar o nieco łagodniejszych warunkach, legenda po prawej wyjaśnia znacze...
    Pogoda w środę tylko miejscami przejściowo może być obojętna, przeważnie warunki będą niekorzystneIMGWmateriał zewnętrzny

    Pomimo niezbyt przyjaznej aury środa będzie ciepła, z temperaturami bardziej kojarzonymi z przedwiośniem niż zimą. Na północnym wschodzie będzie koło zera, a w centrum do 8 stopni Celsjusza. Najcieplej będzie na południu, gdzie można się spodziewać 8, a lokalnie nawet około 10 stopni.

