Odwilż stoczy ostrą walkę z mrozem. Zmiany nie utrzymają się długo
Rozpoczyna się seria gwałtownych zmian w pogodzie. Obecnie przewagę zyskuje odwilż, która do całego kraju sprowadzi zagrożenie gołoledzią. Następnie czeka nas gwałtowne ochłodzenie, ale nie na długo. Słupki na termometrach znów powędrują w górę. Spokojnie na pewno nie będzie.
W skrócie
- Od południa Polski napływa ciepłe powietrze, powodując wzrost temperatury powyżej zera na południu kraju.
- IMGW wydał ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia dotyczące gołoledzi związanej z opadami marznącego deszczu.
- Na początku przyszłego tygodnia prognozowany jest powrót silnych mrozów, zwłaszcza na północnym wschodzie. Potem nastąpią kolejne zmiany.
- Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii
Od południa do Polski napływa masa ciepłego powietrza. W środę na południu w ciągu dnia będzie kilka stopni powyżej zera, a kolejne dni będą jeszcze cieplejsze. Ten stan nie utrzyma się jednak zbyt długo, a silne mrozy wrócą na początku przyszłego tygodnia.
Słońce czy deszcz? Sprawdź najlepsze prognozy dla swojego regionu na Pogoda Interia
W Polsce robi się cieplej. Alerty pogodowe w całym kraju
Od środowego poranka odwilż zaznacza swoją obecność na południu. W Krośnie o godz. 7:00 były dwa stopnie ciepła, a w ciągu dnia temperatury powyżej zera notuje się w kolejnych regionach.
Po południu dodatnie temperatury notowano między innymi na południu Dolnego Śląska, Opolszczyzny, Śląska, Małopolski oraz Podkarpacia. Z czasem ciepła strefa rozszerzy się dalej na centrum i północ kraju - wynika z prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.
Wraz z postępującą odwilżą wrócą bardzo niebezpieczne zjawiska. Wciąż będzie padać śnieg, jednak często opady zmienią charakter i zacznie padać śnieg z deszczem, a tam gdzie będzie najcieplej - sam deszcz. Będzie on zamarzać na zimnym gruncie, powodując gołoledź.
Z tego powodu w całej Polsce obowiązują ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia wydane przez IMGW. Na północy i w centrum wydano pomarańczowe ostrzeżenia, a na południu aktualne są żółte alerty.
Powyższe ostrzeżenia pogodowe pozostaną aktualne co najmniej do czwartku rano (do 9:00), ale w centrum i na północy utrzymają się dłużej: do południa, a w północnej połowie kraju do godz. 23:00.
Synoptycy ostrzegają w tych miejscach przed opadami marznącego deszczu powodującego gołoledź. "Najbardziej intensywne opady wystąpią w czwartek i przemieszczać się będą z południa na północ" - ostrzega IMGW.
W najbliższych dniach słaby mróz (do około -2 stopni) utrzyma się praktycznie tylko na północnym wschodzie. W pozostałych rejonach w ciągu dnia temperatury będą dodatnie. Ochłodzenie wróci do nas w niedzielę.
Pogoda nie będzie stabilna. Czeka nas seria zmian
Pod koniec weekendu ponownie z północnego wschodu do naszego kraju zacznie napływać chłodne, arktyczne powietrze.
Na Suwalszczyźnie i Podlasiu znów mróz będzie najsilniejszy i w trakcie dnia osiągnie wartości w okolicach -8 stopni. W centrum panować będzie dwustopniowy, a na najcieplejszym południu może być minimalnie powyżej zera.
Tym razem to chłodny okres nie potrwa zbyt długo. Możliwe, że na południu i południowym zachodzie utrzyma się cieplejsza strefa, z temperaturami dochodzącymi do 4-6 stopni powyżej zera w połowie przyszłego tygodnia. Mroźnie wciąż będzie na północnym wschodzie.
Druga połowa przyszłego tygodnia może oznaczać kolejne ocieplenie w całym kraju. To może oznaczać powtórkę z gołoledzi, ponieważ cały czas w wielu miejscach może padać.
Pogodowa sinusoida znowu jednak da o sobie znać. Jeśli spełnią się prognozy długoterminowe, to w przyszły weekend znowu możemy mieć do czynienia z kolejnym zwrotem. Tym razem ochłodzenie może do nas wrócić z północy i północnego zachodu.
Znowu będziemy musieli się liczyć z mrozami w nocy, ale też za dnia, możliwe będą również opady śniegu.
Ponieważ pogoda długoterminowa jest obarczona dużym ryzykiem błędu, sytuacja może się jeszcze zmienić. Kolejne prognozy mogą się różnić od obecnych, warto więc śledzić aktualne doniesienia na bieżąco.
-----