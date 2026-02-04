W skrócie Od południa Polski napływa ciepłe powietrze, powodując wzrost temperatury powyżej zera na południu kraju.

IMGW wydał ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia dotyczące gołoledzi związanej z opadami marznącego deszczu.

Na początku przyszłego tygodnia prognozowany jest powrót silnych mrozów, zwłaszcza na północnym wschodzie. Potem nastąpią kolejne zmiany.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Od południa do Polski napływa masa ciepłego powietrza. W środę na południu w ciągu dnia będzie kilka stopni powyżej zera, a kolejne dni będą jeszcze cieplejsze. Ten stan nie utrzyma się jednak zbyt długo, a silne mrozy wrócą na początku przyszłego tygodnia.

Słońce czy deszcz? Sprawdź najlepsze prognozy dla swojego regionu na Pogoda Interia

W Polsce robi się cieplej. Alerty pogodowe w całym kraju

Od środowego poranka odwilż zaznacza swoją obecność na południu. W Krośnie o godz. 7:00 były dwa stopnie ciepła, a w ciągu dnia temperatury powyżej zera notuje się w kolejnych regionach.

Po południu dodatnie temperatury notowano między innymi na południu Dolnego Śląska, Opolszczyzny, Śląska, Małopolski oraz Podkarpacia. Z czasem ciepła strefa rozszerzy się dalej na centrum i północ kraju - wynika z prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Jeszcze przed weekendem ocieplenie ogarnie większość kraju. Największa dodatnia anomalia temperatur wystąpi na południu WXCharts materiał zewnętrzny

Wraz z postępującą odwilżą wrócą bardzo niebezpieczne zjawiska. Wciąż będzie padać śnieg, jednak często opady zmienią charakter i zacznie padać śnieg z deszczem, a tam gdzie będzie najcieplej - sam deszcz. Będzie on zamarzać na zimnym gruncie, powodując gołoledź.

Z tego powodu w całej Polsce obowiązują ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia wydane przez IMGW. Na północy i w centrum wydano pomarańczowe ostrzeżenia, a na południu aktualne są żółte alerty.

Rozwiń

Powyższe ostrzeżenia pogodowe pozostaną aktualne co najmniej do czwartku rano (do 9:00), ale w centrum i na północy utrzymają się dłużej: do południa, a w północnej połowie kraju do godz. 23:00.

Synoptycy ostrzegają w tych miejscach przed opadami marznącego deszczu powodującego gołoledź. "Najbardziej intensywne opady wystąpią w czwartek i przemieszczać się będą z południa na północ" - ostrzega IMGW.

W najbliższych dniach słaby mróz (do około -2 stopni) utrzyma się praktycznie tylko na północnym wschodzie. W pozostałych rejonach w ciągu dnia temperatury będą dodatnie. Ochłodzenie wróci do nas w niedzielę.

Pogoda nie będzie stabilna. Czeka nas seria zmian

Pod koniec weekendu ponownie z północnego wschodu do naszego kraju zacznie napływać chłodne, arktyczne powietrze.

Na Suwalszczyźnie i Podlasiu znów mróz będzie najsilniejszy i w trakcie dnia osiągnie wartości w okolicach -8 stopni. W centrum panować będzie dwustopniowy, a na najcieplejszym południu może być minimalnie powyżej zera.

Pod koniec obecnego i na początku przyszłego tygodnia z północnego wschodu napłynie kolejna masa chłodnego powietrza WXCharts materiał zewnętrzny

Tym razem to chłodny okres nie potrwa zbyt długo. Możliwe, że na południu i południowym zachodzie utrzyma się cieplejsza strefa, z temperaturami dochodzącymi do 4-6 stopni powyżej zera w połowie przyszłego tygodnia. Mroźnie wciąż będzie na północnym wschodzie.

Epizod ciepła potrwa do weekendu. Na początku przyszłego tygodnia znowu uderzą mrozy IMGW materiał zewnętrzny

Druga połowa przyszłego tygodnia może oznaczać kolejne ocieplenie w całym kraju. To może oznaczać powtórkę z gołoledzi, ponieważ cały czas w wielu miejscach może padać.

Koniec przyszłego tygodnia oznacza kolejne ocieplenie w całej Polsce. Nie potrwa ono jednak zbyt długo WXCharts materiał zewnętrzny

Pogodowa sinusoida znowu jednak da o sobie znać. Jeśli spełnią się prognozy długoterminowe, to w przyszły weekend znowu możemy mieć do czynienia z kolejnym zwrotem. Tym razem ochłodzenie może do nas wrócić z północy i północnego zachodu.

Po kolejnym kilkudniowym epizodzie ciepła powinniśmy się spodziewać kolejnego ochłodzenia WXCharts materiał zewnętrzny

Znowu będziemy musieli się liczyć z mrozami w nocy, ale też za dnia, możliwe będą również opady śniegu.

Ponieważ pogoda długoterminowa jest obarczona dużym ryzykiem błędu, sytuacja może się jeszcze zmienić. Kolejne prognozy mogą się różnić od obecnych, warto więc śledzić aktualne doniesienia na bieżąco.

-----

Prezydent zapyta rząd na RBN o unijny program SAFE. Przydacz w ''Graffiti'': Jest to pożyczka i ta pożyczka musi być dobrze spożytkowana Polsat News Polsat News