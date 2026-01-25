W skrócie IMGW wydało ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed opadami marznącymi i roztopami w wielu regionach kraju.

W drugiej części tygodnia prognozowane są znaczne zmiany temperatury, w tym powrót mrozów.

W wielu miejscach pojawią się mgły ograniczające widzialność.

W niedzielę, w drugiej części dnia, na południowym wschodzie zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Tam miejscami mogą pojawić się opady deszczu i marznącej mżawki. Na pozostałym obszarze kraju zachmurzenie całkowite. Wysoko w górach spadnie śnieg i deszcz ze śniegiem, na północy dominować będą opady śniegu, natomiast w centrum i na zachodzie opady śniegu przechodzące w deszcz ze śniegiem i deszcz. W wielu miejscach wystąpią opady marznącego deszczu i mżawki powodujące gołoledź.

Temperatura wyniesie od -8 stopni C na północnym wschodzie, około -2 stopni C w centrum, do 9 stopni C w rejonach podgórskich Karpat. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, w rejonie Zatoki Gdańskiej okresami dość silny, wschodni i południowo-wschodni.

Noc z niedzieli na poniedziałek będzie pochmurna. Na południu prognozowane są słabe opady deszczu, w górach deszczu ze śniegiem i śniegu, natomiast na pozostałym obszarze, zwłaszcza na północy i zachodzie kraju, opady śniegu do 8 cm. Od zachodu poprzez Kujawy, Mazowsze i częściowo po Podlasie i Lubelszczyznę, nadal występować będą opady marznące. Prognozowane są również mgły ograniczające widzialność do 300 metrów.

Temperatura wyniesie od -10 stopni C na północnym wschodzie, około -2 stopni C w centrum, do 3 stopni C na południu. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, w rejonach podgórskich Karpat oraz nad morzem w porywach do 55-60 km/h, wschodni i południowo-wschodni, w Karpatach także południowy.

W poniedziałek na południowym wschodzie pojawią się większe przejaśnienia i przejściowe rozpogodzenia, na pozostałym obszarze kraju zachmurzenie całkowite i duże oraz opady deszczu i deszczu ze śniegiem, w rejonie Wybrzeża do 5 cm śniegu. Na pozostałym obszarze kraju opady deszczu, deszczu ze śniegiem i opady marznącego deszczu i mżawki. Wieczorem ponownie zaczną się tworzyć mgły, ograniczające widzialność do 300 metrów.

IMGW wydało ostrzeżenia przed opadami marznącymi dla wszystkich województw. Alerty I stopnia obowiązują w środkowym pasie kraju od Dolnego Śląska po Lubelszczyznę. Ostrzeżeniami II stopnia objęto obszar od północnej części województwa lubuskiego po Podlasie oraz pas od północy Opolszczyzny po Podkarpacie. Prognozowane są słabe i umiarkowane opady deszczu marznącego. Ostrzeżenia będą obowiązywały najpóźniej do poniedziałku, do godz. 20.

Termometry wskażą od -2 stopni C na północy, około 1 stopnia C w centrum, do 7 stopni C południu. Wiatr będzie słaby, na północy umiarkowany, w rejonach podgórskich porywisty, południowy i południowo-wschodni, w rejonie Wybrzeża może dominować kierunek wschodni i północno-wschodni.

W nocy z poniedziałku na wtorek zachmurzenie duże i całkowite w całym kraju. Opady prognozowane są głównie w północnej połowie Polski oraz na wschodzie, gdzie spadnie deszcz ze śniegiem i deszcz marznący. W całej północno-wschodniej połowie Polski prognozowane jest zagrożenie gołoledzią. W wielu miejscach będą występować także mgły marznące, ograniczające widzialność do 200-300 metrów. Temperatura wyniesie od -6 do zera stopni C.

Dla południowej części województwa podkarpackiego zostało wydane ostrzeżenie I stopnia przed roztopami. Na tym obszarze wzrost temperatury powietrza spowoduje odwilż i topnienie pokrywy śnieżnej. Temperatura maksymalna wyniesie od 3 do 7 stopni C. Alert pozostanie w mocy do wtorkowego wieczora.

- Kolejne dni będą łagodne, niestety druga połowa tygodnia i kolejny weekend najprawdopodobniej znów z wyraźnym ochłodzeniem. Znów stery w pogodzie przejmie wyż znad Rosji i Skandynawii, więc najprawdopodobniej po tym chwilowym ociepleniu wrócą jeszcze silne mrozy - podsumowała synoptyczka IMGW Anna Gryczman.

Ostrzeżenia I i II stopnia przewidują wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą spowodować duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia.

