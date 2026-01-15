Odwilż opanuje kolejne regiony. Jedna enklawa siarczystego mrozu

Jakub Wojciechowski

Jakub Wojciechowski

Fala ciepłego powietrza płynie coraz dalej na wschód. Wyraźną zmianę w pogodzie odczują już nie tylko mieszkańcy zachodu i południa, lecz również centrum Polski. Najzimniej będzie na północnym wschodzie, gdzie w ciągu dnia termometry pokażą około -8 stopni Celsjusza. W najcieplejszych rejonach kraju będzie z kolei pięć stopni powyżej zera. Wciąż trzeba uważać na niebezpieczną gołoledź, zwłaszcza na południowym wschodzie i w centrum.

Osoba ubrana w ciemny płaszcz i czapkę idzie po zaśnieżonym placu, po lewej stronie znajduje się kolorowa mapa Polski pokazująca temperatury powietrza w różnych regionach kraju.
W czwartek największe mrozy ograniczą się do północnego wschodu. W pozostałych miejscach w ciągu dnia temperatura nie spadnie poniżej zeraSławomir Kamiński/Agencja Wyborcza.pl/WXCHARTSmateriał zewnętrzny

Prawdziwa, mroźna zima w czwartek ograniczy się do Suwalszczyzny i Podlasia. Praktycznie tylko na północnym wschodzie Polski będzie mroźnie: w pozostałych regionach temperatury będą znacznie wyższe - prognozuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Nie oznacza to jednak całkowicie pogodnego dnia.

Słońce czy deszcz? Sprawdź najlepsze prognozy dla swojego regionu na Pogoda Interia

Pogoda podzieli kraj. Kilkanaście stopni różnicy na termometrach

Czwartek będzie pochmurny, z lokalnymi większymi przejaśnieniami. Cały czas może słabo padać śnieg - głównie lokalnie na północnym wschodzie oraz wysoko w Karpatach.

W pozostałych miejscach kraju, gdzie będzie znacznie cieplej, można się spodziewać mieszanych opadów deszczu ze śniegiem, samego deszczu lub mżawki. Na południowym wschodzie i w centrum te opady mogą zamarzać i powodować gołoledź, na którą trzeba uważać zwłaszcza rano.

Pierwsze godziny dnia mogą być nieprzyjemne również z innego powodu: lokalnie mogą występować mgły ograniczające widzialność do 200 metrów, głównie na zachodzie i południu. Do południa powinny się jednak rozwiać.

Polska podzieli się na mroźny północny wschód, gdzie w ciągu dnia będzie do -8, -5 stopni oraz cieplejszą resztę kraju. W centrum synoptycy IMGW spodziewają się koło zera, natomiast na najcieplejszym południowym zachodzie i zachodzie do 2-5 stopni ciepła.

Kolorowa mapa anomalii temperatury na tle Polski i krajów sąsiadujących z wyraźnym rozróżnieniem stref cieplejszych i chłodniejszych, intensywnie fioletowe obszary na wschodzie wskazujące niższe temperatury, żółto-pomarańczowe na zachodzie sugerujące c...
Dodatnią anomalię temperatury zanotujemy w zdecydowanej większości Polski. Wyraźnie zimniej będzie na Suwalszczyźnie i PodlasiuWXChartsmateriał zewnętrzny

Słaby wiatr nie będzie zwiększać uczucia chłodu, choć na zachodzie chwilami powieje nieco mocniej.

Zobacz również:

Gołoledź swoim zasięgiem obejmie większość Polski - trzeba będzie na nią uważać na północy, w centrum i na południu
Polska

Pęknięcie w pogodzie się pogłębia. Najbliższe godziny będą wymagające

Jakub Wojciechowski
Jakub Wojciechowski

    W nocy wróci śnieg i mróz, ale nie wszędzie

    Nna wschodzie, gdzie będzie najmroźniej, warunki przez cały dzień będą niekorzystne. Podobnie będzie jednak również na zachodzie i południowym zachodzie, gdzie będzie się nasuwać ciepły front atmosferyczny. W pozostałych miejscach warunki będą obojętne.

    Kolorowa mapa Polski przedstawiająca podział na strefy biometeorologiczne według daty 15 stycznia 2026 roku, z oznaczeniami dotyczącymi korzystnych, obojętnych oraz niekorzystnych warunków biometeorologicznych, wraz z legendą wyjaśniającą zastosowane s...
    Pogoda w większości Polski będzie w czwartek obojętna. Najmniej przyjazne warunki panować będą na północnym wschodzieIMGWmateriał zewnętrzny

    Po zachodzie słońca wrócą opady deszczu ze śniegiem i śniegu w wielu miejscach i na południu znów trzeba będzie uważać na gołoledź. W nocy mrozy znów opanują zdecydowaną większość kraju, a największe będą na północnym wschodzie: do -11, -6 st. C. W pozostałych miejscach będzie od -4 do jednego stopnia powyżej zera.

    Zobacz również:

    Potężne utrudnienia na kolei z powodu marznącego deszczu
    Polska

    Paraliż na kolei. Masowo odwoływane pociągi, opóźnienia po kilka godzin

    Paulina Eliza Godlewska
    Paulina Eliza Godlewska

    -----

    Imperium Kontratakuje, czyli nowe ugrupowanie Sławomira MentzenaPolsat News

    Najnowsze