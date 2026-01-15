Prawdziwa, mroźna zima w czwartek ograniczy się do Suwalszczyzny i Podlasia. Praktycznie tylko na północnym wschodzie Polski będzie mroźnie: w pozostałych regionach temperatury będą znacznie wyższe - prognozuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Nie oznacza to jednak całkowicie pogodnego dnia.

Słońce czy deszcz? Sprawdź najlepsze prognozy dla swojego regionu na Pogoda Interia

Pogoda podzieli kraj. Kilkanaście stopni różnicy na termometrach

Czwartek będzie pochmurny, z lokalnymi większymi przejaśnieniami. Cały czas może słabo padać śnieg - głównie lokalnie na północnym wschodzie oraz wysoko w Karpatach.

W pozostałych miejscach kraju, gdzie będzie znacznie cieplej, można się spodziewać mieszanych opadów deszczu ze śniegiem, samego deszczu lub mżawki. Na południowym wschodzie i w centrum te opady mogą zamarzać i powodować gołoledź, na którą trzeba uważać zwłaszcza rano.

Rozwiń

Pierwsze godziny dnia mogą być nieprzyjemne również z innego powodu: lokalnie mogą występować mgły ograniczające widzialność do 200 metrów, głównie na zachodzie i południu. Do południa powinny się jednak rozwiać.

Polska podzieli się na mroźny północny wschód, gdzie w ciągu dnia będzie do -8, -5 stopni oraz cieplejszą resztę kraju. W centrum synoptycy IMGW spodziewają się koło zera, natomiast na najcieplejszym południowym zachodzie i zachodzie do 2-5 stopni ciepła.

Dodatnią anomalię temperatury zanotujemy w zdecydowanej większości Polski. Wyraźnie zimniej będzie na Suwalszczyźnie i Podlasiu WXCharts materiał zewnętrzny

Słaby wiatr nie będzie zwiększać uczucia chłodu, choć na zachodzie chwilami powieje nieco mocniej.

W nocy wróci śnieg i mróz, ale nie wszędzie

Nna wschodzie, gdzie będzie najmroźniej, warunki przez cały dzień będą niekorzystne. Podobnie będzie jednak również na zachodzie i południowym zachodzie, gdzie będzie się nasuwać ciepły front atmosferyczny. W pozostałych miejscach warunki będą obojętne.

Pogoda w większości Polski będzie w czwartek obojętna. Najmniej przyjazne warunki panować będą na północnym wschodzie IMGW materiał zewnętrzny

Po zachodzie słońca wrócą opady deszczu ze śniegiem i śniegu w wielu miejscach i na południu znów trzeba będzie uważać na gołoledź. W nocy mrozy znów opanują zdecydowaną większość kraju, a największe będą na północnym wschodzie: do -11, -6 st. C. W pozostałych miejscach będzie od -4 do jednego stopnia powyżej zera.

-----

Imperium Kontratakuje, czyli nowe ugrupowanie Sławomira Mentzena Polsat News