W skrócie Polskie MSZ z nadzieją przyjmuje amerykański plan pokojowy dla Strefy Gazy i uznaje go za realistyczną próbę rozwiązania konfliktu.

Resort podkreśla, że plan przewiduje natychmiastowy rozejm, uwolnienie zakładników i odbudowę gospodarczą Strefy Gazy.

MSZ apeluje do stron konfliktu o wykorzystanie tej szansy i oczekuje, że Hamas zaakceptuje plan, który ma zakończyć kryzys humanitarny.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

W poniedziałek prezydent Stanów Zjednoczonych przedstawił 21-punktowy plan pokojowy dla Strefy Gazy.

MSZ o planie pokojowym: Szansa na trwałe uregulowanie sytuacji

Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych we wtorkowym oświadczeniu przekazało, że zaproponowane przez USA porozumienie przyjmuje "z nadzieją". "Uznajemy go za realistyczną i odważną próbę zakończenia konfliktu oraz stworzenia warunków do trwałego pokoju na Bliskim Wschodzie" - podkreślił resort.

"Doceniamy, że plan zakłada natychmiastowe wstrzymanie działań zbrojnych, uwolnienie zakładników oraz umożliwienie niezakłóconego dostępu pomocy humanitarnej do Strefy Gazy" - czytamy w piśmie.

Resort "z satysfakcją" odnotował również, że plan ten "otwiera drogę do odbudowy gospodarczej oraz do rozwiązania dwupaństwowego, obejmującego integrację Strefy Gazy i Zachodniego Brzegu w ramach przyszłego państwa palestyńskiego".

Jak dodano, "takie podejście daje szansę na sprawiedliwe i trwałe uregulowanie sytuacji, uwzględniające prawa i bezpieczeństwo zarówno Palestyńczyków, jak i Izraelczyków".

Plan pokojowy dla Strefy Gazy. MSZ: Oczekujemy, że Hamas go zaakceptuje

Polski resort spraw zagranicznych wezwał wszystkie strony konfliktu do "wykorzystania tej szansy, do podjęcia odpowiedzialnych decyzji oraz do współpracy przy wdrażaniu porozumienia".

"Oczekujemy, że Hamas zaakceptuje plan, dostosuje się do jego postanowień i w ciągu 72 godzin uwolni wszystkich zakładników" - dodano.

MSZ wyraził również nadzieję, że plan będzie puntem zwrotnym w procesie pokojowym i "doprowadzi do zakończenia tragicznego kryzysu humanitarnego w Strefie Gazy".

Plan pokojowy dla Strefy Gazy. Co zakłada?

Plan pokojowy, który ogłosił w poniedziałek Donald Trump, przewiduje natychmiastowy, trwały rozejm w zamian za uwolnienie przez Hamas wszystkich izraelskich zakładników.

Hamas, podobnie jak inne palestyńskie bojówki, miałby zrzec się władzy nad Strefą Gazy i złożyć broń. Członkowie Hamasu, którzy zgodziliby się na te warunki, mogliby pozostać w Strefie Gazy, a inni - bezpiecznie ją opuścić.

Plan Trumpa przewiduje zastąpienie Hamasu tymczasową palestyńską administracją wspieraną międzynarodowymi siłami stabilizacyjnymi. Ich pracę miałoby nadzorować międzynarodowe ciało kierowane przez samego Trumpa. Docelowo władzę nad Strefą Gazy miałaby przejąć zreformowana Autonomia Palestyńska.

Porozumienie zakłada także stopniowe wycofywanie się izraelskich wojsk oraz natychmiastowe zwiększenie napływu pomocy humanitarnej do Strefy Gazy i rozpoczęcie odbudowy tego terytorium.

Konflikt w Strefie Gazy trwa od 7 października 2023 r. kiedy Hamas przypuścił atak na Izrael. W jego wyniku zginęło ok. 1200 osób, a ponad 250 zostało porwanych jako zakładnicy.

W odpowiedzi Izrael rozpoczął inwazję na Gazę, w której zginęło już ponad 66 tys. Palestyńczyków, z czego wielu to cywile.

"Debata polityczna". Spór o nocną prohibicję. Polityczna błazenada czy troska o obywateli? Polsat News Polityka