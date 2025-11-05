"Odszedł wybitny prawnik". Nie żyje prof. Krzysztof Rączka
W wieku 72 lat zmarł sędzia Sądu Najwyższego, prawnik i nauczyciel akademicki prof. Krzysztof Rączka. O jego śmierci poinformowało Stowarzyszenie Sędziów Polskich IUSTITIA, którego był członkiem. "To wielka strata dla środowiska sędziowskiego, naukowego i wymiaru sprawiedliwości" - przekazano.
Informacja o śmierci prof. Krzysztofa Rączki ukazała się w mediach społecznościowych Stowarzyszenia Sędziów Polskich IUSTITIA w środę rano.
Sędziowie IUSTITII podkreślili w swoim wpisie, że wiadomość o odejściu prof. Rączki przyjęli "z głębokim smutkiem".
"Odszedł wybitny prawnik, nauczyciel akademicki, człowiek wielkiej wiedzy i odwagi, a zarazem - osoba ogromnie wrażliwa na innych ludzi. Odszedł Iustitianin, jeden z nas. Będziemy Go pamiętać jako obrońcę praworządności, który odważnie wskazywał na łamanie Konstytucji i zagrożenia dla niezależności sądów" - napisano.
Jednocześnie stwierdzono, że śmierć prawnika to "wielka strata dla środowiska sędziowskiego, naukowego i wymiaru sprawiedliwości", a Rodzinie, Bliskim i Przyjaciołom złożono wyrazy szczerego współczucia.
"Panie Sędzio, do widzenia!" -zakończono.
Kim był prof. Krzysztof Rączka?
Prof. Krzysztof Rączka urodził się w 1953 roku w Warszawie. Zawodowo specjalizował się w prawie pracy, a za swojego mistrza uznawał prof. Zbigniewa Salwę.
Po uzyskaniu tytułu magistra prawa w 1976 r. rozpoczął pracę w Zakładzie Prawa Pracy i Polityki Socjalnej Instytutu Administracji i Zarządzania na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W 1997 r. został profesorem nadzwyczajnym.
W trakcie swojej kariery pracował m.in. w Sekretariacie Rady Legislacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów. W latach 1992-1995 był członkiem, a w latach 1993-1994 przewodniczącym Naczelnej Rady Zatrudnienia przy ministrze pracy i polityki socjalnej. Od 1994 r. był członkiem Komisji ds. Reformy Prawa Pracy przy ministrze pracy i polityki socjalnej.
Prof. Rączka napisał ponad 160 publikacji, w latach 2008-2016 sprawował funkcję prodziekana ds. studenckich w WPiA UW, a następnie przez dwie kadencje dziekana.
W sierpniu 2016 r. został powołany przez prezydenta na stanowisko sędziego Sądu Najwyższego w Izbie Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych. W stan spoczynku przeszedł w lipcu tego roku.