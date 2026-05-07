W skrócie Raport ABW wskazuje, że w latach 2024-25 działania rosyjskich służb specjalnych były wymierzone w Polskę i inne kraje UE oraz NATO.

ABW odnotowała wzrost profesjonalizacji rosyjskiej dywersji i większą rolę zorganizowanych komórek przestępczych.

Białoruskie służby intensyfikowały werbunki i przenoszenie agentów do Polski.

ABW prowadzi ponad 60 śledztw dotyczących szpiegostwa.

Ostatni raport o działalności ABW powstał w 2014 roku. "Uważam, że takie opracowanie jest potrzebne - służy budowaniu wiedzy o zadaniach agencji, wzmacnia zaufanie do instytucji państwa i pozwala, w zakresie możliwym do ujawnienia, pokazać skalę wyzwań związanych z bezpieczeństwem Rzeczypospolitej" - pisze we wstępie płk Rafał Syrysko, szef ABW.

Jednym z obszarów szczegółowo przeanalizowanych przez ABW jest działalność Federacji Rosyjskiej. Jak czytamy, lata 2024-25 były okresem intensywnych działań operacyjnych wymierzonych w Polskę i inne państwa UE i NATO.

ABW wymienia, że w przypadku Polski działania rosyjskich służb specjalnych koncentrowały się na:

" dyskredytowaniu RP na arenie międzynarodowej,

podważaniu zaufania społeczeństwa do państwa i instytucji,

budowaniu prorosyjskich narracji ,

podsycaniu nastrojów antyeuropejskich, antysystemowych i antynatowskich,

polaryzacji i zastraszaniu społeczeństwa,

wykorzystaniu historycznych antagonizmów narodowościowych, głównie w relacjach polsko-ukraińskich".

Raport ABW w sprawie zagrożeń z Rosji. Moskwa intensyfikuje działania

ABW nie ma wątpliwości, że "Rosja znajduje się w stanie niewypowiedzianej wojny ze światem Zachodu". Rosyjski wywiad coraz częściej stosuje metody charakterystyczne dla wojsk specjalnych - rozpoznanie i dywersję - czytamy. Moskwa działa planowo i w sposób skoordynowany.

Co niepokojące, służby rosyjskie starają się "przenosić na terytorium RP doświadczenia z działań hybrydowych realizowanych przed 2022 rokiem w Ukrainie, wykorzystując podobny modus operandi".

Agencja podkreśla, że w latach 2024-25 Moskwa prowadziła w Polsce rozpoznanie na masową skalę oraz uderzała aktami dywersji nie tylko w obiekty wojskowe, ale i infrastrukturę krytyczną czy sklepy wielkopowierzchniowe.

ABW zwraca uwagę na stale modyfikowane działania wykorzystywane w operacjach hybrydowych na terenie Polski. "Rosyjskie operacje dywersyjne organizowane są głównie przez wyspecjalizowane komórki GRU i FSB, przy czym GRU dotychczas skupiała się na celach związanych z sektorem wojskowości, natomiast FSB na pozamilitarnej infrastrukturze krytycznej oraz cywilnych obiektach użyteczności publicznej" - opisano.

Jak oceniono, do 2023 roku Rosjanie działali ad hoc, opierając się na "jednorazowej agenturze". Z kolei teraz kontrwywiad zaobserwował "profesjonalizację" rosyjskiej dywersji. Teraz nacisk Moskwa kładzie na tworzenie złożonych "komórek dywersyjnych, opartych na hermetycznych strukturach przestępczości zorganizowanej".

Prócz tego służby Federacji Rosyjskiej zintensyfikowały szkolenia przygotowujące agenturę do działań terrorystycznych. ABW wskazuje na posługiwanie się bronią i materiałami wybuchowymi. W jej skład wchodzić mają głównie cudzoziemcy.

ABW dodaje, że Rosjanie prowadzili także tradycyjne operacje wywiadowcze, które były neutralizowane. Dotyczyły one pozyskiwania źródeł z dostępem do informacji wrażliwych i wpływania na procesy decyzyjne organów RP.

Raport ABW. Zagrożeniem dla Polski Rosja, ale i Białoruś

Prócz tego "niezmiennie priorytetowym celem operacyjnym" Polska pozostaje dla Białorusi. "Swoista symbioza służb obu państw (Białorusi i Rosji) uległa dalszemu pogłębieniu w związku z inwazją rosyjską na Ukrainę i ograniczeniem możliwości prowadzenia działań na terytorium RP z klasycznych pozycji przykrycia" - oceniono.

"Białoruskie służby specjalne prowadzą masowe werbunki na terytorium swojego kraju, a następnie starają się przenosić swoich agentów do Polski" - podkreślono. ABW uwagę zwraca też na:

wzrost opresyjnych działań wobec obywateli Białorusi typowanych do werbunku,

próby indagowania i pozyskiwania do współpracy polskich obywateli podróżujących na Białoruś,

próby infiltracji mniejszości polskiej na Białorusi.

W raporcie czytamy, że w latach 2024-25 ABW prowadziła łącznie ponad 60 śledztw dotyczących szpiegostwa, z czego aż 48 rozpoczęło się w 2025 roku. Według autorów dowodzi to bezprecedensowego wzrostu zagrożeń oraz wysokiej skuteczności służby.

