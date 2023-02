Mroźnie w nocy było też w innych regionach Polski. W centrum kraju temperatura wahała się od -6 do nawet -16 st. C. Z kolei na zachodzie Polski lokalnie termometry wskazały -12 st. C. Według synoptyków IMGW najcieplej było na Pomorzu i w północno-zachodniej części kraju. Tam temperatura spadła nieznacznie poniżej 0 st. C.

Pogoda na najbliższe dni pod znakiem potężnego mrozu. Gdzie będzie najzimniej?

Prognoza pogody na kolejne dni tygodnia nie zwiastuje nagłego ocieplenia, a wręcz przeciwnie. O ile w dzień temperatura maksymalna wahać się będzie od 4 do -7 st. C., to w nocy ponownie będziemy mieli do czynienia z dużymi spadkami - nawet do -20 st. C.

Dziś w nocy temperatura minimalna wyniesie od -18 st. C. na Podhalu, -6 st. C. w centrum, do -4 st. C. w rejonie Świnoujścia. Jeszcze zimniej będzie w nocy z 8 na 9 lutego. Wówczas termometry wskażą -21 st. C. w rejonach górskich na południu Polski, a w centrum kraju -16 st. C.

W piątek (10.02) będzie pochmurno i ponownie pojawią się w kraju opady śniegu, a na Wybrzeżu także śniegu z deszczem. Z kolei w nocy temperatura ponownie spadnie do bardzo niskich wartości. Synoptycy przewidują, że termometry mogą pokazać -24 st. C. na Podhalu, w centrum -16 st. C., a na północy kraju -10 st. C.