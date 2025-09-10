Funkcjonariusze z Sopotu, po kilku godzinach od zgłoszenia kradzieży samochodu marki Lexus, odnaleźli go na jednym z parkingów w Gdańsku - poinformowała w środę wieczorem rzeczniczka pomorskiej policji komisarz Karina Kamińska.

Auto należy do rodziny premiera Donalda Tuska.

Samochód rodziny Donalda Tuska odnaleziony. Stał na parkingu w Gdańsku.

- Policjanci w środę o godz. 7:40 otrzymali zgłoszenie o kradzieży samochodu. Na miejsce skierowana została grupa dochodzeniowo-śledcza. Policjanci zabezpieczyli nagrania z kamer monitoringu, ślady mogące mieć znaczenie dowodowe oraz przeprowadzili rozmowy z osobami, które mogły mieć informacje o zdarzeniu - relacjonowała rzeczniczka pomorskiej policji.

Policjantka dodała, że trwają czynności procesowe prowadzone przez policjantów z Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego KWP w Gdańsku. - Równolegle funkcjonariusze koncentrują się na ustaleniu tożsamości i zatrzymaniu sprawcy tego przestępstwa - przekazała.

Kilka godzin po kradzieży auta należącego do rodziny szefa rządu, rzeczniczka Komendy Głównej Policji Katarzyna Nowak przekazała, że kwestie związane z bezpieczeństwem osób ochranianych, w tym zdarzenia dotyczące ich mienia, pozostają w kompetencjach Służby Ochrony Państwa.

