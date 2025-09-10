Odnaleziono rosyjskiego drona. Komunikat policji

Dawid Skrzypiński

Dawid Skrzypiński

O godzinie 5.40 w miejscowości Czosnówka policjanci potwierdzili odnalezienie uszkodzonego drona. Powiadomiliśmy odpowiednie służby. Trwają czynności - przekazała lubelska policja. Sztab Generalny Wojska Polskiego apeluje, by w przypadku odnalezienia szczątków bezzałogowca nie zbliżąć się do nich i niezwłocznie powiadomić służby.

Rosyjski dron został odnaleziony (Zdjęcie ilustracyjne)
Rosyjski dron został odnaleziony (Zdjęcie ilustracyjne) Anita WalczewskaEast News

"W trosce o bezpieczeństwo apelujemy do mieszkańców: w przypadku odnalezienia zestrzelonych dronów lub ich fragmentów nie należy się do nich zbliżać, dotykać ani ich przenosić. Takie elementy mogą pozostawać niebezpieczne i muszą być sprawdzone przez patrole saperskie" - apeluje Sztab Generalny Wojska Polskiego.

Każde takie zdarzenie należy zgłosić pod numer alarmowy 112 lub do najbliższej jednostki Policji.

Wkrótce więcej informacji...

"Wąsik, ach, ten wąsik". Zgorzelski w "Gościu Wydarzeń" skomentował przemianę TrzaskowskiegoPolsat NewsPolsat News

Najnowsze