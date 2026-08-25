W skrócie Poseł Marcin Józefaciuk odmówił udziału w manifestacji z okazji niepodległości Ukrainy na Placu Zamkowym.

Polityk wyraził chęć uczestniczenia w spotkaniach dotyczących współpracy i bezpieczeństwa.

Józefaciuk podkreślił, że jego głównym obowiązkiem jako posła Rzeczypospolitej jest troska o Polskę i polskich obywateli.

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"Dostałem zaproszenie na obchody Dnia Niepodległości Ukrainy na placu Zamkowym. Odmówiłem" - napisał poseł niezrzeszony Marcin Józefaciuk w mediach społecznościowych.

Polityk przedstawił wyjaśnienie swojej decyzji. "Nie kwestionuję prawa Ukraińców do obchodzenia własnego święta. Jednak jako polski poseł nie widzę swojej roli w publicznej manifestacji z okazji niepodległości innego państwa, organizowanej w samym sercu polskiej stolicy" - zaznaczył.

Józefaciuk zaznaczył, że wziąłby udział w "konferencji, warsztatach czy rzeczowej rozmowie o bezpieczeństwie, pomocy, integracji i przyszłości relacji Polski z Ukrainą". "Publiczne świętowanie niepodległości innego kraju to jednak granica, której przekraczać nie chcę" - dodał.

Józefaciuk dostał zaproszenie na obchody Dnia Niepodległości. Polityk odmówił

Poseł podkreślił, że nie jest antyukraiński. "Gdy wybuchła wojna, przyjąłem do szkoły setki młodych ludzi z Ukrainy. Przez mój gabinet przeszły kolejne setki rodzin. Każda otrzymała pomoc i wsparcie" - wyjaśnił.

Były poseł klubu KO zaznaczył, że nie robił z tego politycznych deklaracji. "Pomagałem, bo ludzie uciekający przed wojną tej pomocy potrzebowali. I zrobiłbym to jeszcze raz bez mrugnięcia oka" - dodał.

"Ale solidarność nie oznacza rezygnacji z własnej tożsamości, obowiązków ani prawa do stawiania granic" - zaznaczył Józefaciuk.

Następnie zadeklarował: "Jako Polak mam obowiązki wobec Polski. Jako poseł Rzeczypospolitej mam obowiązki wobec polskich Obywateli i polskiego Państwa".

"Ukrainie życzę pokoju, bezpieczeństwa i obrony niepodległości. Ukraińcy mają prawo świętować swoje państwo. Ja natomiast jestem polskim posłem i moim pierwszym obowiązkiem jest Polska" - podsumował polityk.

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W poniedziałek, 24 sierpnia Ukraina obchodziła Dzień Niepodległości, związany z 35. rocznicą ogłoszenia niepodległości kraju.

Ta była republika ZSRR stała się niezawisłym państwem 24 sierpnia 1991 roku, kiedy to Rada Najwyższa (parlament) w Kijowie uchwaliła Akt Niepodległości.



