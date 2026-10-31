W skrócie Unia Centrum odmówiła udziału w spotkaniu z prezydentem Karolem Nawrockim, argumentując, że zachowanie głowy państwa przed Trybunałem Konstytucyjnym doprowadziło do eskalacji napięć.

Również Lewica odrzuciła zaproszenie prezydenta na konsultacje, żądając od głowy państwa potwierdzenia ślubowań sędziów Trybunału Konstytucyjnego przesłanych na piśmie.

Mimo bojkotu części opozycji, spotkania z prezydentem w Pałacu Prezydenckim potwierdziły ugrupowania Razem, Rozwój Plus oraz Prawo i Sprawiedliwość.

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Unia Centrum poinformował na platformie X, że nie zamierza uczestniczyć w zaplanowanym przez Karola Nawrockiego spotkaniu z przedstawicielami środowisk parlamentarnych.

Przedstawiciele ugrupowania odnieśli się przy tym do wydarzeń przed Trybunałem Konstytucyjnym.

Spór o Trybunał Konstytucyjny. Centrum odmawia spotkania z Nawrockim

"Prezydent powinien łagodzić napięcia i stać na straży powagi urzędu. Karol Nawrocki zrobił coś dokładnie odwrotnego" - napisano we wpisie.

Przedstawiciele Unii Centrum stwierdzili, że nagrania i zdjęcia z wydarzeń przed Trybunałem Konstytucyjnym pokazują, iż prezydent "próbował siłowo torować sobie drogę do budynku". W ich ocenie takie zachowanie nie przystoi głowie państwa.

"Nie wystarczy później mówić o dialogu, jeśli wcześniej samemu doprowadza się do eskalacji. Klub Parlamentarny Centrum nie przewiduje udziału w spotkaniu z Prezydentem" - przekazano.

Wpis zakończono mocnym stwierdzeniem: "Pożaru nie gasi się z podpalaczem".

Lewica odmówiła prezydentowi. Nie przyjdzie na spotkanie.

Wcześniej udziału w rozmowach z prezydentem odmówiła Lewica. Przewodnicząca klubu parlamentarnego tego ugrupowania Anna Maria Żukowska poinformowała o decyzji w mediach społecznościowych.

"Na zaproszenie Pana Prezydenta Karola Nawrockiego odpowiadamy negatywnie. Nikt z Lewicy nie weźmie udziału w zwołanym spotkaniu" - napisała.

Żukowska wskazała, że prezydent powinien potwierdzić ślubowania sędziów Trybunału Konstytucyjnego, które - jak zaznaczyła - zostały złożone na piśmie i przesłane do jego kancelarii.

"Jeżeli Pan Prezydent chce zrobić cokolwiek dobrego, koncyliacyjnego i propaństwowego, niech potwierdzi przesłane do jego Kancelarii ślubowania złożone wobec niego na piśmie przez wszystkich sędziów" - podkreśliła przewodnicząca klubu Lewicy.

Jej zdaniem prezydent ponosi odpowiedzialność za obecną sytuację wokół Trybunału Konstytucyjnego, dlatego nie można przyjąć jego zaproszenia do rozmów.

Spotkania z Karolem Nawrockim. Chodzi o Trybunał Konstytucyjny

Spotkania Karola Nawrockiego z liderami środowisk parlamentarnych odbywają się w sobotę od godz. 13 w Pałacu Prezydenckim.

W oświadczeniu, odczytanym przez Szefernakera po wizycie Karola Nawrockiego w Trybunale Konstytucyjnym, do której doszło w sobotę w nocy, prezydent poinformował, że "w związku z zagrożeniem bezpieczeństwa wewnętrznego RP zwołuję na dziś pilne konsultacje z udziałem przedstawicieli sił parlamentarnych w celu doprowadzenia do stabilizacji sytuacji politycznej i przywrócenia porządku konstytucyjnego".

Gotowość do rozmów z prezydentem zadeklarowała także partia Razem. Jej rzecznik Mateusz Merta poinformował w sobotę, że przedstawiciele ugrupowania spotkają się z Nawrockim po godz. 15. "Jesteśmy gotowi do rozmów z prezydentem, ale także premierem i wszystkimi ugrupowaniami o konieczności pilnego resetu konstytucyjnego i zakończenia walki o TK" - napisał Merta na platformie X.

Politycy Rozwoju Plus idą do prezydenta na godz. 16. Jak poinformował nas rzecznik klubu Robert Gontarz, Rozwój Plus na spotkaniu z Nawrockim będą reprezentować Mateusz Morawiecki i Marcin Horała. Z kolei Morawiecki napisał m.in. na X: "Mówimy jasno: obecna władza musi zostać powstrzymana i musi odpowiedzieć za zamach".

Udział wzięło także Prawo i Sprawiedliwość. Partię reprezentował Jarosław Kaczyński oraz Mariusz Błaszczak. "Nie ma zgody na bezprawie. Uzurpatorzy, którzy bez ślubowania, wczoraj siłowo wtargnęli do Trybunału Konstytucyjnego nie są sędziami. Ład konstytucyjny musi zostać przywrócony" - przekazał rzecznik PiS Rafał Bochenek.



