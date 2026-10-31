W skrócie
- Unia Centrum odmówiła udziału w spotkaniu z prezydentem Karolem Nawrockim, argumentując, że zachowanie głowy państwa przed Trybunałem Konstytucyjnym doprowadziło do eskalacji napięć.
- Również Lewica odrzuciła zaproszenie prezydenta na konsultacje, żądając od głowy państwa potwierdzenia ślubowań sędziów Trybunału Konstytucyjnego przesłanych na piśmie.
- Mimo bojkotu części opozycji, spotkania z prezydentem w Pałacu Prezydenckim potwierdziły ugrupowania Razem, Rozwój Plus oraz Prawo i Sprawiedliwość.
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Unia Centrum poinformował na platformie X, że nie zamierza uczestniczyć w zaplanowanym przez Karola Nawrockiego spotkaniu z przedstawicielami środowisk parlamentarnych.
Przedstawiciele ugrupowania odnieśli się przy tym do wydarzeń przed Trybunałem Konstytucyjnym.
Spór o Trybunał Konstytucyjny. Centrum odmawia spotkania z Nawrockim
"Prezydent powinien łagodzić napięcia i stać na straży powagi urzędu. Karol Nawrocki zrobił coś dokładnie odwrotnego" - napisano we wpisie.
Przedstawiciele Unii Centrum stwierdzili, że nagrania i zdjęcia z wydarzeń przed Trybunałem Konstytucyjnym pokazują, iż prezydent "próbował siłowo torować sobie drogę do budynku". W ich ocenie takie zachowanie nie przystoi głowie państwa.
"Nie wystarczy później mówić o dialogu, jeśli wcześniej samemu doprowadza się do eskalacji. Klub Parlamentarny Centrum nie przewiduje udziału w spotkaniu z Prezydentem" - przekazano.
Wpis zakończono mocnym stwierdzeniem: "Pożaru nie gasi się z podpalaczem".
Lewica odmówiła prezydentowi. Nie przyjdzie na spotkanie.
Wcześniej udziału w rozmowach z prezydentem odmówiła Lewica. Przewodnicząca klubu parlamentarnego tego ugrupowania Anna Maria Żukowska poinformowała o decyzji w mediach społecznościowych.
"Na zaproszenie Pana Prezydenta Karola Nawrockiego odpowiadamy negatywnie. Nikt z Lewicy nie weźmie udziału w zwołanym spotkaniu" - napisała.
Żukowska wskazała, że prezydent powinien potwierdzić ślubowania sędziów Trybunału Konstytucyjnego, które - jak zaznaczyła - zostały złożone na piśmie i przesłane do jego kancelarii.
"Jeżeli Pan Prezydent chce zrobić cokolwiek dobrego, koncyliacyjnego i propaństwowego, niech potwierdzi przesłane do jego Kancelarii ślubowania złożone wobec niego na piśmie przez wszystkich sędziów" - podkreśliła przewodnicząca klubu Lewicy.
Jej zdaniem prezydent ponosi odpowiedzialność za obecną sytuację wokół Trybunału Konstytucyjnego, dlatego nie można przyjąć jego zaproszenia do rozmów.
Spotkania z Karolem Nawrockim. Chodzi o Trybunał Konstytucyjny
Spotkania Karola Nawrockiego z liderami środowisk parlamentarnych odbywają się w sobotę od godz. 13 w Pałacu Prezydenckim.
W oświadczeniu, odczytanym przez Szefernakera po wizycie Karola Nawrockiego w Trybunale Konstytucyjnym, do której doszło w sobotę w nocy, prezydent poinformował, że "w związku z zagrożeniem bezpieczeństwa wewnętrznego RP zwołuję na dziś pilne konsultacje z udziałem przedstawicieli sił parlamentarnych w celu doprowadzenia do stabilizacji sytuacji politycznej i przywrócenia porządku konstytucyjnego".
Gotowość do rozmów z prezydentem zadeklarowała także partia Razem. Jej rzecznik Mateusz Merta poinformował w sobotę, że przedstawiciele ugrupowania spotkają się z Nawrockim po godz. 15. "Jesteśmy gotowi do rozmów z prezydentem, ale także premierem i wszystkimi ugrupowaniami o konieczności pilnego resetu konstytucyjnego i zakończenia walki o TK" - napisał Merta na platformie X.
Politycy Rozwoju Plus idą do prezydenta na godz. 16. Jak poinformował nas rzecznik klubu Robert Gontarz, Rozwój Plus na spotkaniu z Nawrockim będą reprezentować Mateusz Morawiecki i Marcin Horała. Z kolei Morawiecki napisał m.in. na X: "Mówimy jasno: obecna władza musi zostać powstrzymana i musi odpowiedzieć za zamach".
Udział wzięło także Prawo i Sprawiedliwość. Partię reprezentował Jarosław Kaczyński oraz Mariusz Błaszczak. "Nie ma zgody na bezprawie. Uzurpatorzy, którzy bez ślubowania, wczoraj siłowo wtargnęli do Trybunału Konstytucyjnego nie są sędziami. Ład konstytucyjny musi zostać przywrócony" - przekazał rzecznik PiS Rafał Bochenek.