Odmawiają prezydentowi, nie przyjdą na spotkanie. "Jest odpowiedzialny"

W skrócie Anna Maria Żukowska z Lewicy poinformowała, że przedstawiciele jej ugrupowania nie wezmą udziału w spotkaniach z prezydentem Karolem Nawrockim w sprawie Trybunału Konstytucyjnego.

Udział w konsultacjach z prezydentem zadeklarowali przedstawiciele PiS, Konfederacji, partii Razem, Rozwoju Plus oraz wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz (PSL).

Prezydent Nawrocki zwołał pilne spotkania z liderami sił parlamentarnych w związku z kryzysem wokół Trybunału Konstytucyjnego oraz napięciami przed jego siedzibą.

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Anna Maria Żukowska odmówiła wzięcia udziału w zaplanowanych przez Karola Nawrockiego spotkaniach z liderami środowisk parlamentarnych. "Na zaproszenie Pana Prezydenta Karola Nawrockiego odpowiadamy negatywnie. Nikt z Lewicy nie weźnie udziału w zwołanym spotkaniu" - napisała w mediach społecznościowych przewodnicząca Klubu Parlamentarnego Lewicy.

"Jeżeli Pan Prezydent chce zrobić cokolwiek dobrego, koncyliacyjnego i propaństwowego, niech potwierdzi przesłane do jego Kancelarii ślubowania złożone wobec niego na piśmie przez wszystkich sędziów" - dodała.

Jak podkreśliła, "nie można przyjąć zaproszenia od kogoś, kto sam jest odpowiedzialny za aktualną sytuację związaną z Trybunałem Konstytucyjnym". Jej zdaniem "Trybunał Konstytucyjny jest w rękach niezawisłych sędziów", a "politycy nie powinni im mówić co mają robić, a za ich plecami i bez ich udziału rozprawiać nad nimi".

Spotkania z prezydentem Karolem Nawrockim. Te partie zadeklarowały gotowość

Udział w rozmowach zapowiedział z kolei wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. "Bezpieczeństwo państwa, poszanowanie demokracji, spokój społeczny i pokój publiczny są wartościami fundamentalnymi. Te tematy podniosę podczas spotkania z Prezydentem Karolem Nawrockim" - pisał minister obrony narodowej.

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Wcześniej rozmowy z Karolem Nawrockim zapowiedziała także Konfederacja. W spotkaniu z prezydentem wezmą udział Sławomir Mentzen oraz Krzysztof Bosak. "Będziemy rozmawiać na temat sposobów przywrócenia porządku konstytucyjnego" - zapowiedział lider Konfederacji w mediach społecznościowych

"Nie pozwolimy Tuskowi na siłowe przejmowanie organów konstytucyjnych. Od lat mówimy o konieczności przeprowadzenia resetu w TK. Mam nadzieję, że już dla wszystkich jest oczywiste, że innego wyjścia z tej sytuacji nie ma" - dodał. Spotkanie odbędzie się o 16:45.

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Gotowość do rozmów z prezydentem zadeklarowała także partia Razem. Jej rzecznik Mateusz Merta poinformował w sobotę, że przedstawiciele ugrupowania spotkają się z Nawrockim po godz. 15. "Jesteśmy gotowi do rozmów z prezydentem, ale także premierem i wszystkimi ugrupowaniami o konieczności pilnego resetu konstytucyjnego i zakończenia walki o TK" - napisał Merta na platformie X.

Politycy Rozwoju Plus idą do prezydenta na godz. 16. Jak poinformował nas rzecznik klubu Robert Gontarz, Rozwój Plus na spotkaniu z Nawrockim będą reprezentować Mateusz Morawiecki i Marcin Horała. Z kolei Morawiecki napisał m.in. na X: "Mówimy jasno: obecna władza musi zostać powstrzymana i musi odpowiedzieć za zamach".

Udział weźmie także Prawo i Sprawiedliwość. Partię będą reprezentować Jarosław Kaczyński oraz Mariusz Błaszczak. "Nie ma zgody na bezprawie. Uzurpatorzy, którzy bez ślubowania, wczoraj siłowo wtargnęli do Trybunału Konstytucyjnego nie są sędziami. Ład konstytucyjny musi zostać przywrócony" - przekazał rzecznik PiS Rafał Bochenek.

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Spotkania z prezydentem Nawrockim. Chodzi o Trybunał Konstytucyjny

Spotkania Karola Nawrockiego z liderami środowisk parlamentarnych odbywają się w sobotę od godz. 13 w Pałacu Prezydenckim.

W oświadczeniu odczytanym przez Szefernakera po wizycie Karola Nawrockiego w Trybunale Konstytucyjnym, do której doszło w sobotę w nocy, prezydent poinformował, że "w związku z zagrożeniem bezpieczeństwa wewnętrznego RP zwołuję na dziś pilne konsultacje z udziałem przedstawicieli sił parlamentarnych w celu doprowadzenia do stabilizacji sytuacji politycznej i przywrócenia porządku konstytucyjnego".

Dziś - o godz. 15 - odbędzie się także nadzwyczajne posiedzenie Rady Parlamentarzystów przy Prezydencie RP. Jak w sobotę z rana informował Horała, który został powołany do tej rady, w spotkaniu również weźmie udział w rozmowach z prezydentem Nawrockim.

"Wyjście z sytuacji jest tylko jedne: natychmiastowe wycofanie się przez rząd z próby zamachu na konstytucyjny organ państwa, a jeżeli to się nie stanie - zmiana rządu. Następnie reset konstytucyjny i trwale uzdrowienie Trybunału. Rozwój Plus przedstawił gotową propozycję przepisów realizujących ten cel" - podkreślił Horała w serwisie X.

Spór o TK. Prezydent odwołał zagraniczną wizytę

Do kryzysu w Trybunale doszło po ogłoszeniu w piątek przerwy w czynnościach prezesa TK Bogdana Święczkowskiego i wiceprezesa Bartłomieja Sochańskiego. Za osobę kierującą pracami Trybunału została uznana wybrana przez obecny Sejm sędzia Anna Korwin-Piotrowska. Następnie przed siedzibą TK doszło do napięć i demonstracji, a na miejscu pojawiła się policja.

W nocy z piątku na sobotę prezydent Nawrocki przerwał lot do Senegalu i przybył do siedziby TK. W mediach opublikowano nagrania pokazujące jego wejście do budynku oraz spór między przedstawicielami prezydenta a osobami wybranymi przez obecny Sejm na sędziów Trybunału. Strony przedstawiają odmienne wersje wydarzeń dotyczących przebiegu zajścia.

Po opuszczeniu budynku TK prezydent ogłosił zwołanie pilnych konsultacji z udziałem sił parlamentarnych, argumentując, że doszło do naruszenia porządku konstytucyjnego. Z kolei premier Tusk ocenił, że "przywracanie rządów prawa jest naszym obowiązkiem".



