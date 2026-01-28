W skrócie IMGW wydał ostrzeżenia przed silnymi mrozami i oblodzeniem na terenie kilku województw.

Temperatury w Polsce w weekend mogą spaść nawet do -25 stopni Celsjusza, co może oznaczać najzimniejsze dni tej zimy.

Brak śniegu i marznące opady sprzyjają powstawaniu gołoledzi i utrudnieniom na drogach oraz kolei.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Nie słabnie mroźna aura napływająca z Rosji i rejonów Arktyki, która w ostatnich dniach spowodowała paraliże kolei i ruchu drogowego. Polskie Linie Kolejowe utrzymały w środę komunikaty o możliwych opóźnieniach lub odwołaniu pociągów z powodu ostrzeżeń przed gołoledzią.

Pogoda zacznie się zmieniać. Zimniej przede wszystkim w nocy

W następnych dniach trudne warunki będą tylko wzrastać na sile.

Zmiany będzie można odczuć już w nocy ze środy na czwartek. Niebo przysłonią chmury, jedynie lokalnie wystąpią krótkotrwałe przejaśnienia. Miejscami prognozowane są opady śniegu do 1-2 cm.

Z kolei na obszarach podgórskich Karpat opady chwilami umiarkowane i miejscami, zwłaszcza w górach, może spaść do 5-7 cm białego puchu.

Temperatura w nocy spadnie do nawet -12 st. C, co zwiastuje nie tyle powrót, co ostrzejsze mrozy.

Szklanka na drodze. Ostrzeżenia dla kierowców

Na południowym wschodzie kraju i południu w nocy z środy na czwartek możliwe marznące opady, powodujące gołoledź, a na obszarach, gdzie wystąpią opady i dodatnie temperatury, lokalne zamarzanie mokrych nawierzchni dróg i chodników.

W związku z tym IMGW wydał w środę ostrzeżenia I stopnia przed oblodzeniem dla województwa mazowieckiego, lubelskiego oraz podlaskiego. Alerty zaczną obowiązywać w środę wieczorem i pozostaną w mocy do godz. 9 w czwartek.

Dodatkowo dla południowej części woj. dolnośląskiego obowiązuje ostrzeżenie przed tym samym zjawiskiem. Alert potrwa do czwartku do godz. 4.

Gorzki przedsmak mroźnego weekendu

Czwartek ponownie przyniesie słabe opady śniegu, a w rejonach górskich i podgórskich Karpat możliwe opady o natężeniu umiarkowanym, miejscami opady do 5-7 cm.

Temperatura maksymalna w ciągu dnia wyniesie od -8 do -6 st. C. Najcieplej na południu, tam do około 1 stopnia na plusie.

- W nocy z czwartku na piątek pogoda zmieni się o tyle, że na północnym wschodzie przewidujemy trochę więcej przejaśnień i nawet rozpogodzeń. Na pozostałym obszarze kraju będzie pochmurno ze słabymi opadami śniegu, również w Karpatach te opady będą stopniowo słabnąć, ale tam możliwe 3-5 cm świeżego śniegu poinformował synoptyk IMGW Piotr Mańczak.

Synoptyk dodał, że przejaśnienia staną się reflektorami na mróz. Mieszkańcy Polski odczują wyraźny spadek ciepła.

Na północnym wschodzie temperatura minimalna w czwartkową noc wyniesie od -17 do -14 st. C w rejonie Suwalszczyzny, Warmii i Mazur czy Wysoczyzny Elbląskiej. W centralnym pasie kraju od -5 do -3 st. C. Najcieplej znów na południu, miejscami około minus 1 st. C.

Arktyka w Polsce? Tęgi mróz w weekend

Jak dodał Mańczak, najzimniejsze będą noce z soboty na niedzielę, z niedzieli na poniedziałek i z poniedziałku na wtorek.

Temperatura w wielu miejscach będzie spadać poniżej -20 st. C. Możliwe, że spadnie nawet do -25 st. C.

- Będzie duża różnica temperatur między północnym wschodem a południowym zachodem. W rejonie północnego wschodu temperatury na weekend i chwilę po weekendzie w nocy wyniosą -20 st. C lub więcej, a na południowym zachodzie będą to temperatury poniżej -10 st. C, miejscami nieprzekraczające -10 st. C - poinformował.

Synoptyk wyjaśnił, że mroźny styczeń w Polsce jest związany z występowaniem kilkukrotnie okresów utrzymywania się wyżów znad Skandynawii i Rosji.

- Te wyże utrzymywały się przez kilka dni. Napływały do nas masy powietrza z Arktyki, albo z bardzo schłodzonego kontynentu euroazjatyckiego. Te okresy z niskimi temperaturami były długie - ujemne temperatury zarówno w dzień, jak i w nocy - w związku z czym tak ta pogoda wygląda - podsumował.

"Graffiti". Szokująca oferta pracy w PAN. Minister nauki wini rząd Prawa i Sprawiedliwości Polsat News