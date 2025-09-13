Informacja o Alercie RCB pojawiła się w mediach społecznościowych o godzinie 12:32. Jak przekazano, ostrzeżenie wysłane zostało do mieszkańców powiatów: leskiego i bieszczadzkiego w województwie podkarpackim.

"Uwaga! 14.09-03.10 ćwiczenia służb mundurowych. Możliwe odgłosy strzałów i loty helikopterów. Zachowaj spokój i ostrożność" - brzmi komunikat.

Manewry "Żelazny Obrońca-25". Tysiące żołnierzy ćwiczy obronę kraju

Alert RCB rozesłany do mieszkańców podkarpackich miejscowości najprawdopodobniej związany jest z elementem trwających do końca września manewrów wojskowych "Żelazny Obrońca-25".

"Federacja ćwiczeń pod kryptonimem Żelazny Obrońca-25 to jedno z największych i najważniejszych planowych przedsięwzięć szkoleniowych Sił Zbrojnych RP w 2025 roku. Na poligonach w Orzyszu, Ustce, Nowej Dębie, ale także na Bałtyku, w przestrzeni powietrznej i w cyberprzestrzeni, łącznie ponad 30 tys. żołnierzy z Polski i państw sojuszniczych, skupi się na działaniach weryfikujących systemy obrony, w tym integrację nowo pozyskiwanych systemów walki" - czytamy w oficjalnym komunikacie.

Wojskowi zaangażowani są w ćwiczenia na terenie całego kraju, także na Podkarpaciu. W tym regionie w manewrach udział biorą jednostki 21. Brygady Strzelców Podhalańskich i 19. Brygady Zmechanizowanej.

Jak informowało Ministerstwo Obrony Narodowej wspomniane jednostki wezmą udział w epizodzie "Żelazna Brama-25". Działania odbędą się zarówno na poligonie w Nowej Dębie, jak i w terenie poza ośrodkami szkoleniowymi.

