W skrócie Karol Nawrocki zapowiedział, że zaproponuje odebranie Wołodymyrowi Zełenskiemu Orderu Orła Białego po decyzji o nadaniu ukraińskiej jednostce imienia "Bohaterów UPA".

Ostateczną decyzję w sprawie odebrania orderu podejmuje prezydent Polski, a kapituła ma jedynie opiniować wniosek.

Szef MSWiA Marcin Kierwiński ocenił decyzję Zełenskiego jako błąd, ale sprzeciwił się gwałtownym reakcjom, podkreślając znaczenie wsparcia dla Ukrainy.

- Ostateczna decyzja należy do prezydenta, ale mówiąc państwu o pewnych mechanizmach, musi odbyć się kapituła. Taka kapituła odbędzie się 8 czerwca - wyjaśnił prezydent Karol Nawrocki.

Jak dowiedział się Polsat News, Nawrocki nie konsultował się z Kapitułą Orderu Orła Białego, wobec czego jej członkowie nie wiedzieli o jego zamiarach. Jednakże, zgodnie z Ustawą o orderach i odznaczeniach - jak wskazał Nawrocki - to prezydent decyduje o pozbawieniu kogoś orderu, natomiast kapituła wydaje opinię w tej sprawie.

Nawrocki chce odebrać order Zełenskiemu. "Oceniam bardzo krytycznie"

Nawrocki odniósł się w ten sposób do nadania przez prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego imienia "Bohaterów UPA" ukraińskiej jednostce.

- Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełeński dostarczył najlepszego materiału i wiele tlenu rosyjskiej propagandzie swoją decyzją. Oceniam to bardzo krytycznie. To też dowód na to, że ci, którzy mówili, że Ukraina powinna wchodzić bez żadnych oczekiwań do Unii Europejskiej, bardzo się mylili - powiedział Nawrocki.

- Niestety prezydent Zełeński udowodnił, że Ukraina, pod względem mentalnym, gloryfikowania bandytów, morderców z Ukraińskiej Powstańczej Armii, nie jest gotowa do tego, aby być częścią rodziny europejskiej - stwierdził prezydent.

Mimo oburzenia decyzją Zełenskiego - jak zauważył Nawrocki - strategicznym celem Polski pozostaje wspieranie Ukrainy w walce "przeciwko bandycie, którym jest Władimir Putin".

Ukraińska jednostka na cześć "Bohaterów UPA". Skandal po decyzji Zełenskiego

Nawrocki wyraził nadzieję, że nadanie imienia "Bohaterów UPA" ukraińskiej jednostce nie było decyzją nierozważną, ale nie intencjonalną, ponieważ emocje Polaków związane ze zbrodniami ukraińskich nacjonalistów były uzewnętrzniane od dawna.

- Tutaj nie ma miejsca ani czasu na dyplomację. Czytałem też komentarz polskiej ambasady w Kijowie, że oczywiście polscy dyplomaci uznają, że Ukraina może swoją politykę pamięci, swoją politykę historii kształtować. Jest w tym odrobina prawdy, choć myślę, że polscy dyplomaci tak nie powinni reagować, na to, co zrobił prezydent Zełeński, ale Polska także ma prawo kształtować swoją politykę pamięci i politykę historyczną - zaznaczył Nawrocki.

Szef MSWiA: To błąd Zełenskiego, ale nie chciałbym histerycznej reakcji

Prezydent Nawrocki wskazał, że apel o odebranie orderu Zełenskiemu wniósł m.in. poseł Konfederacji Grzegorz Płaczek. W porannej rozmowie RMF RM sprawę pytany był szef MSWiA Marcin Kierwiński.

- To zła decyzja pana prezydenta (Zełenskiego - red.), natomiast też nie chciałbym, abyśmy szli takimi właśnie histerycznymi reakcjami, jak podpowiada pan poseł Płaczek, bo to, że pan prezydent Zełenski zrobił błąd, to jest fakt. Nie ma w ogóle co dyskutować - powinien rozumieć wrażliwość historyczną Polaków, zwłaszcza, że Polska jest krajem, który najbardziej pomaga Ukrainie - stwierdził. - Natomiast cały czas pamiętajmy o tym, co jest najważniejsze. Najważniejsze jest pokonanie imperializmu rosyjskiego.

"W związku z decyzją prezydenta Ukrainy, pana Wołodymyra Zełenskiego, o nadaniu Samodzielnemu Centrum Operacji Specjalnych 'Północ' imienia 'Bohaterów UPA', zwracam się do Prezydenta RP z oficjalnym apelem o wszczęcie procedury pozbawienia prezydenta Ukrainy Orderu Orła Białego - najwyższego odznaczenia państwowego RP" - napisał w czwartek na X Płaczek.

W środę prezydent Zełenski nadał jednej z jednostek Sił Zbrojnych Ukrainy imię "Bohaterów UPA". Jak mówił, uczynił to "w celu przywrócenia historycznych tradycji narodowego wojska oraz uwzględniając wzorowe wykonywanie powierzonych zadań podczas obrony integralności terytorialnej i niepodległości Ukrainy".





