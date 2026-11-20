W skrócie Premier Donald Tusk potwierdził otrzymanie meldunków od ministrów w sprawie możliwego naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej w powiecie biłgorajskim.

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej po raz pierwszy w historii podjęła decyzję o ewakuacji wieży kontroli lotów w porcie lotniczym Rzeszów-Jasionka.

Służby weryfikują doniesienia o możliwym upadku nieokreślonego obiektu w okolicy miejscowości Chmielek, gdzie zarejestrowano dźwięki wybuchu.

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"Odebrałem meldunek od ministrów (Władysława) Kosiniaka-Kamysza i (Marcina) Kierwińskiego - napisał w piątek rano na platformie X Donald Tusk. Premier odniósł się do doniesień o możliwym naruszeniu polskiej przestrzeni powietrznej.

Tusk zapewnił, że nie ma obecnie zagrożenia z powietrza, a na miejscu działają odpowiednie służby.

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Rzecznik Dowództwa Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych podpułkownik Jacek Goryszewski przekazał w Polsat News, że służby sprawdzają dwa naruszenia. - Mamy informacje o miejscowości Chmielek niedaleko Biłgoraju (woj. lubelskie) i tam sprawdzane jest to miejsce możliwego upadku - mówił.

Chmielnik. Służby sprawdzają możliwe naruszenie polskiej przestrzeni powietrznej

"W związku z dzisiejszym zagrożeniem atakiem z powietrza dla przestrzeni powietrznej RP, władze Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej po raz pierwszy pojęły decyzję o ewakuacji wieży kontroli lotów w Porcie Lotniczym Rzeszów-Jasionka" - przekazał minister infrastruktury Dariusz Klimczak.

Dziewięć osób, w tym sześcioro członków personelu operacyjnego udało się do doraźnego miejsca schronienia. "Dotychczas tego typu ewakuacje miały miały miejsce dwukrotnie dla pracowników wieży TWR Lublin" - dodał szef resortu.

W związku z piątkowym zdarzeniem wypowiedział się również Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego. "Prezydent RP Karol Nawrocki jest na bieżąco informowany o naruszeniu polskiej przestrzeni powietrznej. Biuro Bezpieczeństwa Narodowego jest w stałym kontakcie z Ministerstwem Obrony Narodowej, właściwymi dowództwami Sił Zbrojnych RP oraz zaangażowanymi służbami" - podał Bartosz Grodecki.

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Możliwe naruszenie przestrzeni powietrznej. Są nagrania

W mediach społecznościowych pojawił się fragment nagrania z monitoringu w Chmielku, który zarejestrował wybuch. Rzecznik DORSZ w Polsat News również potwierdził, że te doniesienia są sprawdzane przez służby. Udostępnił je m.in. GeoInsider.

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- Na pewno wiemy, że to było około godz. 6.30 i weryfikujemy, czy to było jedno, czy dwa przekroczenia naszej granicy. I oczywiście weryfikujemy też, jakie to obiekty mogły być - nadmienił ppłk Goryszewski.

Przed godz. 3 w nocy mieszkańcy województw lubelskiego i podkarpackiego otrzymali alerty o podniesieniu gotowości polskich systemów obrony w związku z atakami Rosji na Ukrainę. Kolejny alert wydano przed godz. 6, informując o zagrożeniu atakiem z powietrza. Ostrzeżenie zostało odwołane po kilkudziesięciu minutach.



