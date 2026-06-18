W skrócie Ponad połowa osób, które wzięły udział w sondażu, uznała, że Wołodymyr Zełenski powinien zostać pozbawiony Orderu Orła Białego.

Decyzja o nadaniu jednej z ukraińskich jednostek wojskowych imienia "Bohaterów UPA" wywołała napięcia dyplomatyczne między Polską a Ukrainą.

Najwięcej zwolenników odebrania odznaczenia ukraińskiemu prezydentowi jest wśród wyborców Konfederacji i Konfederacji Korony Polskiej.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii , otwiera się w nowym oknie

Decyzja o nadaniu jednej z jednostek wojskowych Sił Zbrojnych Ukrainy imienia "Bohaterów UPA" wywołała napięcia dyplomatyczne na linii Kijów-Warszawa. Konsekwencją kroku ukraińskiego przywódcy było powszechne oburzenie polskiej klasy politycznej.

W efekcie Karol Nawrocki zapowiedział chęć odebrania Wołodymyrowi Zełenskiemu przyznanego mu przez Andrzeja Dudę Orderu Orła Białego - najstarszego i najwyższego odznaczenia państwowego Rzeczypospolitej Polskiej.

Zapytali Polaków o Order Orła Białego dla Zełenskiego. Ponad połowa chce odebrania odznaczenia

Ostateczna decyzja jeszcze nie zapadła, a temat wciąż pozostaje żywy w debacie publicznej. W nowym sondażu United Surveys dla WP zapytano Polaków o to, czy ukraiński prezydent powinien stracić honorowe wyróżnienie.

Z badania wynika, że 51,2 proc. respondentów opowiada się za odebraniem Zełenskiemu Orderu Orła Białego. 31,9 proc. tej grupy twierdzi, że "zdecydowanie" powinno się pozbawić przywódcę odznaczenia. 19,3 proc. postawiło na opcję "raczej tak".

Przeciwnicy inicjatywy zaproponowanej przez Karola Nawrockiego stanowią 35,5 proc. wszystkich osób biorących udział w sondażu. W tym przypadku więcej badanych wybrało odpowiedź "raczej nie" (23 proc.). "Zdecydowanych" jest znacznie mniej - 12,5 proc.

13,3 proc. respondentów wybrało opcję "nie wiem/trudno powiedzieć".

Kto chce odebrania Zełenskiemu odznaczenia? Jedna grupa przoduje

Odpowiedzi udzielane przez ankietowanych sondażownia podzieliła według deklarowanych przez nich sympatii politycznych. Z podsumowania wynika, że najwięcej przeciwników idei odebrania Orderu Orła Białego Zełenskiemu jest wśród zwolenników obozu rządzącego (KO, Lewica, PSL, Polska 2050) - mowa o 53 proc. Zwolennicy inicjatywy Nawrockiego stanowią 30 proc. grupy.

W przypadku badanych popierających opozycję (PiS, Razem, Konfederacja, Konfederacja Korony Polskiej) 80 proc. to osoby popierające odebranie wyróżnienia. Zaledwie 17 proc. z nich uważa to za zły pomysł.

Największą grupę zwolenników pozbawienia ukraińskiego przywódcy wyróżnienia stanowią wyborcy Konfederacji i Konfederacji Korony Polskiej - to aż 87 proc. z nich (78 proc. udzieliło odpowiedzi "zdecydowanie tak"). Przeciwnicy stanowią 11 proc., przy czym nikt z nich nie wybrał odpowiedzi "zdecydowanie nie".

Badanie zostało zrealizowane przez United Surveys by IBRiS w dniach 12-14 czerwca 2026 roku na ogólnopolskiej próbie 1000 osób, metodą mieszaną (mix-mode): wspomaganych komputerowo wywiadów internetowych i telefonicznych (CAWI/CATI).









Samozwańczy obrońcy granic pod okiem prokuratury Polsat News