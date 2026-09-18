Po deszczowych i burzowych dniach w piątek pogoda zafunduje nam odpoczynek od najmniej przyjemnych zjawisk, choć pierwsze godziny dnia nie wszędzie zachwycą. Rano miejscami na południowym wschodzie utrzymują się gęste mgły, ograniczające widzialność do 200, a lokalnie poniżej 100 metrów - informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Przez kolejne godziny to zjawisko będzie się utrzymywać, a potem powoli zaniknie.

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Burze tylko lokalnie. Inne regiony wyraźnie spokojniejsze

Na terenach, w których mgły się utrzymają, zachmurzenie będzie całkowite, jednak ustąpi wraz z poprawą widzialności. W ciągu dnia lepiej pod tym względem będzie w pozostałych rejonach centralnej, południowej i wschodniej Polski, gdzie pojawi się więcej słońca.

Większego zachmurzenia mogą się w piątek spodziewać mieszkańcy północnej i zachodniej części kraju. Tam może przelotnie popadać, a w rejonie Wybrzeża mogą się również pojawić burze.

W trakcie tych burz suma opadów może wynieść do około 10 litrów wody na metr kwadratowy, a porywy wiatru osiągnąć do 60 km/h.

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Podział na bardziej pochmurny zachód i północ oraz słoneczne południe i wchód (nie licząc porannych mgieł) nie wpłynie zbytnio na temperatury, które w piątek będą zbliżone w całym kraju.

Pogoda w biometryczne paski. Miejscami odczuwalnie chłodniej

Obecnie Polska pozostaje w polarnej morskiej masie powietrza, która na północy jest chłodniejsza. Właśnie na północy, podczas mocniejszych porywów wiatru, odczuwalna temperatura w piątek wyniesie jedynie 11 stopni, podczas gdy na południowym wschodzie wyniesie 22 st. C.

Termometry niemal wszędzie pokażą od 19 do 22 stopni Celsjusza. Tylko miejscami na terenach podgórskich i na północnym zachodzie może być nieco mniej: około 17 stopni. Wiatr przeważnie będzie słaby i umiarkowany.

Piątek nie będzie zbyt ciepłym dniem, jednak nie będzie miejsc z wyraźnie niższymi wartościami na termometrach WXCharts materiał zewnętrzny

Poranne mgły na południowym wschodzie sprawią, że początkowo utrzymają się w tym rejonie niekorzystne warunki, kiedy jednak się przejaśni, poprawią się do korzystnych, a pod koniec dnia staną się obojętne.

Pogoda będzie mniej sprzyjająca na północy i zachodzie kraju. Lepszych warunków w ciągu dnia można się spodziewać na południowym wschodzie IMGW materiał zewnętrzny

Na północnym zachodzie będzie na odwrót. W tej części kraju najpierw warunki będą obojętne, a z czasem pogorszą się do niekorzystnych, podczas przechodzenia przez ten rejon frontów atmosferycznych niosących więcej chmur, deszcz i lokalne burze.

Reszta Polski może zaś liczyć na obojętne warunki, a z czasem w wielu miejscach pogodz będzie korzystnie wpływać na nasz organizm.

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