W skrócie Sejmowa Komisja Etyki Poselskiej ukarała Konrada Berkowicza naganą za obraźliwe słowa wobec dziennikarki Justyny Dobrosz-Oracz, co jest siódmą taką karą w jego karierze.

Pozycja polityczna Berkowicza w Nowej Nadziei słabnie, co potwierdza utrata funkcji lidera okręgu w Krakowie oraz jego marginalizacja podczas ostatnich wyborów samorządowych.

Przyszłość posła oscyluje między próbą wejścia do Parlamentu Europejskiego po ewentualnym odejściu Grzegorza Brauna a potencjalnym transferem do partii Grzegorza Brauna.

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- Konrad nigdy nie był aktywny, ale przez lata broniła go popularność. Był przecież "synkiem Korwina" - słyszymy w krakowskim środowisku Nowej Nadziei Sławomira Mentzena współtworzącej Konfederację.

Czasy dla Berkowicza się jednak zmieniły. Ostatnie wybryki coraz bardziej działają na jego niekorzyść.

17 listopada sejmowa Komisja Etyki Poselskiej zdecydowała o ukaraniu naganą posła Konfederacji Konrada Berkowicza. Był to efekt słów polityka, który w niewybredny sposób odmówił wypowiedzi dziennikarce Justynie Dobrosz-Oracz. - Rozmawiam z dziennikarzami, a nie z kurtyzanami - stwierdził.

To nie jednostkowy przypadek. Niedawny lider Nowej Nadziei w Krakowie był już kilkukrotnie karany za swoje zachowanie w Sejmie. Decyzja z listopada była już siódmą w jego parlamentarnej karierze.

Jeszcze niedawno coś takiego byłoby potraktowane w Konfederacji z mocnym przymrużeniem oka.

Jak mówią nam nasze źródła w partii dowodzonej przez Sławomira Mentzena, sytuacja uległa jednak znaczącej zmianie m.in. po wyborach w Krakowie.

Konrad Berkowicz. Już nie "jedynka" i nie "lider"

By zobrazować obecną sytuację Konrada Berkowicza w Nowej Nadziei, należy wrócić do wydarzeń z września.

Kandydat Konfederacji w krakowskich wyborach, Bartosz Bocheńczak, nie został zarejestrowany przez PKW. Mimo że jego sztab złożył niemal 5 tys. podpisów, duża część z nich została zakwestionowana.

Sam zainteresowany nie zrzuca odpowiedzialności na innych. Przeprasza w mediach społecznościowych i decyduje się czasowo wygasić swoją działalność polityczną.

Nie oznacza to jednak, że wewnątrz krakowskich struktur partii Nowa Nadzieja nie rozpoczyna się prawdziwa burza.

Na wewnętrznych forach działacze i sympatycy szukają prawdziwych winnych. Najczęściej wskazują właśnie na Konrada Berkowicza.

Niegdysiejszy lider Nowej Nadziei w regionie był niemal całkowicie niewidoczny w trakcie kampanii. Nie pomagał na ulicach, nie udzielał się na spotkaniach.

Od naszych rozmówców słyszymy, że były to celowe działania Berkowicza. Ich zdaniem wiedział, że dobry wynik Bartosza Bocheńczaka może być dla niego gwoździem do trumny.

- Bartek to człowiek Mentzena. Konrad nigdy nie był aktywny, ale przez lata broniła go popularność, przecież był "synkiem Korwina" - tłumaczy nam osoba z bliskiego otoczenia obydwu polityków.

- Ale dla Sławomira Mentzena nie ma politycznych sentymentów. On chce mieć ludzi, którzy zapewnią mu sukces ciężką pracą. Konrad w jego oczach jest teraz po prostu lokalnym, szeregowym działaczem. I to dość leniwym - dodaje.

Jak podkreśla, wydarzenia z okresu wyborczego to jednak zaledwie fragment całej układanki.

Konrad Berkowicz tracił wpływy już od wielu miesięcy, czego dowodem było m.in. odsunięcie go z funkcji lidera okręgu. Do tego dołożyły się wpadki wizerunkowe, za które trzeba się było coraz częściej tłumaczyć.

Przyszłość Konrada Berkowicza. Sen o Brukseli

Udało nam się porozmawiać z byłym bliskim współpracownikiem Berkowicza.

Po pytaniu o jego przyszłość w partii, tylko się uśmiechnął. - Scenariusze są dwa. Konrad pewnie cały czas się waha, bo obydwa są dla niego mocno ryzykowne - wyjaśnia rozmówca.

Pierwszy zakłada zachowanie status quo. Należy przypomnieć, że Konrad Berkowicz był kandydatem Konfederacji do Parlamentu Europejskiego. Przegrał wówczas pierwsze miejsce z Grzegorzem Braunem.

Jeśli lider Konfederacji Korony Polskiej uzyskałby miejsce w polskim parlamencie, to automatycznie Berkowicz objąłby mandat w Brukseli.

- Tylko tutaj pojawia się kilka zagrożeń. Czy na pewno Braun wystartuje przy swoich problemach z prawem? A nawet jeśli wystartuje, to czy nie zrzeknie się miejsca, żeby wprowadzić kolejną osobę z listy, a samemu pozostać na ciepłym i bezpiecznym stanowisku? - zastanawia się nasz informator.

- Nikt nie ma pewności, jak zostanie to rozstrzygnięte, a niemal pewnym jest, że Konrad nie dostanie jedynki w Krakowie z listy Konfederacji - podkreśla rozmówca Interii i dodaje: - Najbardziej prawdopodobne jest miejsce trzecie, a to może nie dać miejsca w Sejmie.

Drugi scenariusz, jak słyszymy, jest równie ryzykowny, ale może dać "kopa", jeśli zostanie dobrze poprowadzony i wstrzeli się w idealny termin.

Mowa o transferze z Nowej Nadziei do partii Grzegorza Brauna. - Można by to sprzedać "powrotem syna marnotrawnego" do Korwina, bo prezes prawdopodobnie znajdzie się na listach Korony - wyjaśnia nasz rozmówca.

- Braunowi taka osoba byłaby potrzebna. Kontrowersyjny poseł, który sprzeda narracje o prawdziwej i "neoKonfederacji", której działacze chcą dogadać się z jedną bądź drugą stroną, żeby dopchać się do władzy. Wydaje się, że to dobry scenariusz, ale jest jedno duże ale... - dodaje.

Listy Brauna. Wielu chętnych na "jedynkę" w Krakowie

O wyborczą jedynkę na liście Grzegorza Brauna w Krakowie stara się nie tylko Berkowicz.

Nie jest tajemnicą, że chętnych jest co najmniej kilku i każdy zrobi wiele, by nawet w brudny sposób wykończyć konkurentów. Z kim musiałby rywalizować Konrad Berkowicz?

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Naturalnym kandydatem jest Michał Klimek, który startował w krakowskich wyborach. Chrapkę na to miejsce, jak przekonuje nasz rozmówca, ma także dobrze rozpoznawalny w środowisku Sebastian Pitoń.

Ten architekt z Kościeliska jest niezwykle ceniony przez twardy, "braunowski elektorat", głównie ze swojej działalności medialnej.

To przecież on w rozmowach m.in. z Marcinem Rolą przekonywał chociażby, że na granicy z Ukrainą należy stworzyć fosę wypełnioną kwasem solnym, a także otwarcie mówił o potrzebie pomocy Putinowi w "denazyfikacji" Ukrainy.

- To byłby dla Konrada wyjątkowo ciężki przeciwnik. Obydwaj znani są głównie z kontrowersji. Michał Klimek to kontrkandydat idealny, facet nijaki i Konrad wyszedłby na jego tle jak supergwiazda. Jednak Pitoń mógłby mocno namieszać. A mało kto wierzy, że Korona ma siłę, żeby wprowadzić z Krakowa dwóch ludzi - podkreśla osoba z bliskiego otoczenia posła.

Który scenariusz jest bardziej realny?

Zdaniem rozmówcy Interii, zobaczymy to już w nadchodzących tygodniach, a kluczem będzie śledzenie mediów społecznościowych Berkowicza.

Jeśli w jego wpisach wyczuwalne będzie podkręcanie atmosfery, wykorzystywanie języka Brauna np. w temacie Ukraińców, to niemal pewne jest, że trwają negocjacje, które finalnie zakończą się transferem do KKP.

Jeśli zaś okres świąteczny, noworoczny i feriowy upłynąłby "bez fajerwerków", oznaczać to będzie, że Berkowicz zdecydował się przezimować wybory i liczyć na zastąpienie Grzegorza Brauna w Parlamencie Europejskim.

Marcin Jan Orłowski



