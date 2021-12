Resort zdrowia przygotował nową listę refundacyjną, która zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2022 r.

Z najnowszego obwieszczenia wynika, że wzrosną ceny 509 leków. Podwyżki odczują m.in. osoby leczące się na schizofrenię, a z tą chorobą zmaga się około 400 tys. Polaków - wskazuje dziennik.

Za leki więcej zapłacą też osoby po przeszczepie narządów, które przyjmują Certican - jego cena wzrośnie o 30 zł. Z kolei o 8 zł więcej zapłacą za swoje leki osoby walczące z łuszczycą. "Super Express" zwraca uwagę, że z tą chorobą zmaga się 800 tys. Polaków. Jolanta Kamińska NIK: Polska na czele rankingu RASFF. Niebezpieczne bakterie w żywności

Reklama

"Nie mamy też dobrych wieści dla kilkudziesięciu tysięcy osób, które chorują na zapalenie jelit, zdrożeją bowiem stosowane przez nie leki: Salofalk (o 7,92 zł) i Crohnax (o 7,37 zł).

Tańsze leki od stycznia. Na liście: Zoladex czy Exelon

"SE" zauważa jednak, że styczeń przyniesie też obniżki cen ponad 1100 leków. Np. preparat dla mężczyzn z rakiem prostaty Zoladex stanieje o 122 zł, a o 41 zł stanieje Exelon na chorobę Alzheimera.

"Od stycznia z refundacji całkiem wypadnie 14 molekuł, które są w składzie ok. 300 leków. Więcej przyjdzie zapłacić za leki m.in. na nadciśnienie i wrzody żołądka. Stanieją zaś igły do wstrzykiwaczy dla cukrzyków, bo one zaczną być refundowane" - podkreśla dziennik.