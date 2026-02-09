Za nami wyjątkowo zimna noc. W całej Polsce było mroźnie, ale najzimniejsze okazały się Suwałki, gdzie zanotowano -17,2 st. C, a przy samym gruncie -26 stopni - wynika z pomiarów Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. W tym rejonie kraju największy mróz zapanuje również w ciągu dnia, choć nie zabraknie też regionów, gdzie będzie minimalnie powyżej zera.

Kilkanaście stopni różnicy. Najzimniej na północnym wschodzie

Zima trzyma się mocno, szczególnie w północno-wschodniej Polsce. Tam wciąż obowiązują ostrzeżenia pierwszego stopnia przed silnym mrozem: na Podlasiu, Warmii, Mazurach, północnych krańcach Mazowsza oraz wschodniej części Pomorza utrzymają się do wtorku, do godz. 9:00.

W poniedziałek termometry pokażą tam do -10, -9 stopni, ale mroźnie będzie również w centrum: do około -5 stopni Celsjusza. Najcieplej w ciągu dnia będzie na zachodzie i południowym zachodzie: w okolicach zera lub jednego stopnia ciepła. Lokalnie na terenach podgórskich Karpat może być do dwóch stopni powyżej zera.

Jeśli prognozy IMGW się sprawdzą, to może się okazać, że w poniedziałek różnica między najzimniejszym, a najcieplejszym miejscem w Polsce może wynieść około 12 stopni.

Do północno-wschodniej Polski wróciły silne mrozy, które utrzymają się również w ciągu dnia WXCharts materiał zewnętrzny

Na północnym wschodzie, Pomorzu Wschodnim i miejscami w centrum można liczyć na większe rozpogodzenia, choć poranek może być pochmurny, a lokalnie może słabo popadać śnieg. W pozostałych rejonach Polski będzie więcej chmur, z miejscowymi słabymi opadami śniegu. Wiatr przeważnie będzie słaby i umiarkowany.

Po zimnym, nieprzyjemnym dniu, mroźna noc. Prawie -20 stopni

Przez cały dzień na północnym zachodzie oraz na południowym wschodzie pogoda będzie niekorzystnie wpływać na nasz organizm. W pozostałych miejscach będzie niewiele lepiej: rano i wieczorem warunki również niekorzystne, a w ciągu dnia obojętne.

W poniedziałek nie będzie miejsc z korzystnymi warunkami. W ciągu dnia będą one najwyżej obojętne IMGW materiał zewnętrzny

Mroźna zima utrzyma się również po zachodzie słońca. W nocy z poniedziałku na wtorek znowu nasili się mróz, który na północnym wschodzie, Pomorzu Gdańskim oraz częściowo w centrum i na wschodzie może sięgnąć -17, -12 st. C, choć lokalnie może być nawet -19 stopni. Oprócz tego wrócą opady śniegu - w Sudetach grubość pokrywy może się zwiększyć o około 5 cm.

Miejscami na południowym zachodzie i południu jednak może popadać marznący deszcz powodujący gołoledź.

