"Prognozuje się miejscami upał. Temperatura maksymalna w dzień od 28 do 30 st. C" - informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej w komunikacie. Ostrzeżenie przed tym zjawiskiem obowiązuje w południowo-zachodniej Polsce.

Coraz bliżej upału. Cztery województwa z ostrzeżeniem

Upał już prawie wszedł do Polski: w niedzielę w Lesznie było 29,8 st. C, więc zabrakło do niego mniej niż pół stopnia. Być może teraz bariera 30 stopni Celsjusza zostanie przełamana. Może mieć w tym udział rozległy wyż Alexander, który wciąż kształtuje pogodę w naszym kraju.

Środa w zdecydowanej większości kraju będzie słoneczna, choć na północnym wschodzie i północnym zachodzie z czasem może pojawić się więcej chmur. Na Suwalszczyźnie może przelotnie popadać deszcz, zaś na północnym zachodzie również może być mokro, nie można też wykluczyć burz.

Gorące powietrze znowu wypełni Polskę, dzięki czemu w ciągu dnia niemal w każdym regionie będzie 20 stopni lub więcej. Jedynie na Wybrzeżu może być około 19 st. C.

W centrum termometry pokażą około 25 stopni Celsjusza, jednak najcieplej będzie na zachodzie kraju: do 29-30 stopni.

W ciągu dnia na zachodzie możemy zanotować pierwszy w tym roku upał - informuje IMGW WXCharts materiał zewnętrzny

O tym, że w tej części kraju może się zrobić upalnie, świadczą ostrzeżenia pierwszego stopnia przed upałem, wydane przez IMGW. Obejmują one województwa:

lubuskie (bez północno-wschodnich krańców);

południowo-zachodnie powiaty zachodniopomorskiego ;

zachodnie krańce wielkopolskiego ;

północną i zachodnią część dolnośląskiego.

Powyższe ostrzeżenia zaczną obowiązywać o godz. 13:00 i utrzymają się do 19:00. Jeśli prognozy się sprawdzą, możemy zanotować pierwszy w tym roku upał - o tym, czy faktycznie do tego dojdzie, przekonamy się w najbliższych godzinach.

Pewnym pocieszeniem może być fakt, że uczucie gorąca może obniżyć silniejszy wiatr, osiągający w porywach do 55-65 km/h, a na Wybrzeżu do 65 km/h.

Pogoda pełna słońca. Sytuację pogorszy mocniejszy wiatr

Dzięki suchej i słonecznej pogodzie przez większość środy pogoda będzie korzystnie wpływać na nasz organizm. Miejscami jednak silniejszy wiatr sprawi, że warunki pogorszą się do niekorzystnych.

Przez większość środy warunki będą korzystne, jednak w okresie silniejszego wiatru pogorszą się do niekorzystnych IMGW materiał zewnętrzny

Po zmroku miejscami pogoda się pogorszy i pojawią się kolejne przelotne opady deszczu, a na na Lubelszczyźnie i Mazowszu może zagrzmieć. Sucho będzie tylko na Wybrzeżu oraz na krańcach południowych i południowo-zachodnich.

Dalej będzie jednak dość ciepło: temperatury nie powinny spaść poniżej 9-11 stopni, a na południu wyniosą około 16. W górach powieje mocny wiatr, dochodzący w porywach do 60-70 km/h.

