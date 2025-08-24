System kaucyjny działa już w innych krajach Europy. Rzeczone rozwiązanie zostało wprowadzone między innymi w Szwecji, Norwegii, Danii, Niemczech, czy Irlandii. Od października do grona tych państw dołączy Polska. O czym trzeba wiedzieć i jak się przygotować do startu systemu kaucyjnego?

System kaucyjny w Polsce od października. Najważniejsze informacje

Jak wynika z informacji opublikowanych na stronie rządowej, od 1 października wszystkie sklepy, które będą sprzedawać produkty ze specjalnym znakiem, będą musiały pobierać kaucję i rozliczać ją z operatorem. Chodzi o logotyp systemu kaucyjnego, który będzie umieszczony na opakowaniach objętych kaucją.

Co istotne - duże sklepy, których powierzchnia przekracza 200 m2, będą zobowiązane do przyjmowania wszystkich opakowań w ramach systemu kaucyjnego. W przypadku mniejszych punktów handlowych (poniżej 200 m2), przyjmowanie opakowań będzie dobrowolne. Sklepy te będą mogły także ograniczyć przyjmowanie jedynie do tych opakowań, które posiadają w swoim asortymencie.

Sklepy prowadzące sprzedaż napojów w szklanych butelkach wielokrotnego użytku będą musiały zorganizować punkt zbiórki tego typu opakowań niezależnie od swojej powierzchni.

Opakowania ze znakiem kaucji będzie można również oddać w specjalnych automatach kaucyjnych usytuowanych poza punktami handlowymi.

Co będzie objęte nowym systemem i ile wyniesie kaucja?

Zgodnie z informacjami podanymi w serwisie informacyjno-edukacyjnym Ministerstwa Klimatu i Środowiska, system kaucyjny obejmie:

50 groszy ); butelki plastikowe o pojemności do 3 litrów ( kaucja wyniesie);

puszki metalowe o pojemności do 1 litra (kaucja wyniesie 50 groszy );

butelki szklane wielokrotnego użytku o pojemności do 1,5 litra (kaucja wyniesie 1 zł).

Co ważne - do otrzymania zwrotu kaucji za opakowania ze specjalnym logotypem nie będzie potrzebny paragon.

Głównym celem systemu kaucyjnego jest zwiększenie poziomu recyklingu oraz zminimalizowanie ilości odpadów zmieszanych. Kaucja ma zachęcić konsumentów do zwrotu opakowań objętych systemem. Już wkrótce ma ruszyć kampania informacyjna, która ma przygotować polskich obywateli na czekające ich zmiany. Koszt rzeczonej kampanii ma wynieść około 10 mln zł.

