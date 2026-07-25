Spis treści: 15-procentowym podatek. W jakiej sytuacji? Kto rozlicza się w ramach ryczałtu?

Ministerstwo Finansów przygotowało projekt zmian w podatkach oznaczony numerem UD116, który obejmuje nowelizację ustaw o PIT, CIT oraz ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych.

Dokument jest obecnie na etapie prac legislacyjnych i nie został jeszcze uchwalony, dlatego jego ostateczny kształt może się zmienić. Zgodnie z obecnymi założeniami większość nowych przepisów miałaby zacząć obowiązywać od 1 stycznia 2027 roku. Największe zainteresowanie przedsiębiorców budzą jednak propozycje dotyczące ryczałtu, ponieważ w części przypadków oznaczałyby wyraźnie wyższy podatek.

15-procentowym podatek. W jakiej sytuacji?

Projekt zakłada, że przedsiębiorcy świadczący usługi opodatkowane obecnie stawką 8,5 proc. zachowają ją tylko do 100 tys. zł rocznego przychodu. Nadwyżka ponad ten limit miałaby zostać objęta stawką 15 proc., jeśli firma nie zatrudnia przez cały rok co najmniej jednego pracownika na pełny etat.

Ponieważ w ryczałcie podatek oblicza się od przychodu, a nie od dochodu pomniejszonego o koszty, wzrost stawki może przełożyć się na zauważalnie wyższe obciążenia podatkowe.

Zmiany mają objąć także część rozliczeń z podmiotami powiązanymi, na przykład własną spółką. Projekt przewiduje, że przy najmie lub dzierżawie zawieranych z takim podmiotem nadwyżka przychodów ponad 100 tys. zł będzie opodatkowana stawką 15 proc. zamiast obecnych 12,5 proc., a odrębne regulacje obejmą również wybrane przychody z praw własności intelektualnej.

Ministerstwo Finansów wyjaśnia, że celem nowych przepisów jest ograniczenie wykorzystywania preferencyjnych zasad opodatkowania w sytuacjach, które nie odpowiadają ich pierwotnemu przeznaczeniu, a także dalsze uszczelnienie systemu podatkowego.

Kto rozlicza się w ramach ryczałtu?

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych to jedna z najprostszych form opodatkowania działalności gospodarczej. Mogą z niej korzystać przede wszystkim osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą oraz wspólnicy spółek cywilnych i jawnych.

Warunkiem jest co do zasady nieprzekroczenie w poprzednim roku podatkowym limitu 2 mln euro przychodów. W tej formie podatek obliczany jest od przychodu, bez możliwości odliczania kosztów jego uzyskania, dlatego rozwiązanie to jest najczęściej wybierane przez przedsiębiorców prowadzących działalność niewymagającą znacznych nakładów finansowych.

Z ryczałtu korzystają przedstawiciele wielu branż, a wysokość podatku zależy od rodzaju wykonywanej działalności. Obowiązujące stawki wynoszą od 2 do 17 proc. - przykładowo handel detaliczny jest najczęściej objęty stawką 3 proc., roboty budowlane 5,5 proc., wiele usług 8,5 proc., część usług informatycznych 12 proc., a wolne zawody 17 proc.

Jeżeli przedsiębiorca wykonuje działalność opodatkowaną różnymi stawkami, musi prowadzić ewidencję w sposób pozwalający oddzielnie wykazać przychody przypisane do każdej z nich. W przeciwnym razie może utracić prawo do zastosowania niższych stawek wobec części przychodów.

Ryczałtem obowiązkowo rozliczany jest również najem prywatny, czyli wynajem nieruchomości prowadzony poza działalnością gospodarczą. Jednocześnie nie każdy przedsiębiorca może wybrać tę formę opodatkowania - wyłączone są z niej między innymi apteki, handel częściami i akcesoriami do pojazdów czy większość działalności związanej z wyrobami akcyzowymi.

Prawo do ryczałtu można także stracić, jeżeli przedsiębiorca zacznie świadczyć na rzecz obecnego lub byłego pracodawcy takie same usługi, jakie wykonywał wcześniej na etacie.





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