"Od moich wnuczek wara". Premier reaguje na słowa prezydenta

Bogdan Rymanowski w "Śniadaniu Rymanowskiego w Polsat News i Interii" zapytał prezydenta, czy wybiera się na organizowane za kilka dni spotkanie Rady Pokoju w Waszyngtonie. Karol Nawrocki odpowiedział, że decyzja jeszcze nie zapadła, ale jest w kontakcie z amerykańską administracją.

- Dobrze byłoby mieć w Radzie Pokoju głos całego regionu. Tutaj jak Piłat zachowuje się pan premier i rząd, mówiąc publicznie z jednej strony, że rząd (...) nie zainicjuje wejścia Polski do Rady Pokoju, a z drugiej strony nie podejmuje uchwały - powiedział Karol Nawrocki.

Rymanowski przypomniał słowa premiera, który mówił, że rząd da prezydentowi wolną rękę, "jeżeli chce, to niech leci".

- My jesteśmy w tym kontekście od początku do końca z panem premierem swoimi zakładnikami. W tym sensie, że rząd musi zainspirować wejście Polski do Rady Pokoju, a prezydent może ten proces skończyć - odparł prezydent.

- Premier nie będzie mówił, gdzie ja mam latać. Panie redaktorze, to w ogóle co to są za słowa? Pan premier może swojemu synowi powiedzieć, gdzie może lecieć, czy swoim wnuczkom. No premier nie będzie mówił prezydentowi Polski, gdzie może lecieć. Ja mogę lecieć gdzie chcę - podkreślił.

