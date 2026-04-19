Zgodnie z opublikowanym 25 marca 2026 roku obwieszczeniem ministra rodziny, pracy i polityki społecznej, zmianie uległy wysokości kwot świadczeń przysługujących rodzinie zastępczej i prowadzącemu rodzinny dom dziecka, wysokości pomocy dla osoby usamodzielnianej oraz wysokości kwot określonych w umowach. Nowe stawki mają wejść w życie 1 czerwca.

Zmiana wynika z przepisów zawartych w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Zgodnie z art. 86, ust. 2 tego aktu prawnego: "Kwoty, o których mowa w art. 54 umowa o pełnienie funkcji rodziny zastępczej zawodowej, art. 62 umowa z prowadzącym rodzinny dom dziecka, art. 75 umowa z rodziną pomocową, art. 80 świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania dziecka ust. 1 i art. 81 dodatek na pokrycie kosztów utrzymania dziecka niepełnosprawnego, podlegają waloryzacji wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszanym przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, od dnia 1 czerwca roku kalendarzowego następującego po roku kalendarzowym, w którym wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie od roku kalendarzowego, w którym była przeprowadzona ostatnio waloryzacja, przekroczył 105 proc.".

Jak wynika z treści obwieszczenia, rodzinie zastępczej lub prowadzącemu rodzinny dom dziecka będzie przysługiwało wyższe świadczenie na utrzymanie wziętego pod pieczę dziecka.

Od 1 czerwca minimalna kwota tego świadczenia wyniesie 1075 zł miesięcznie (w przypadku dziecka, które umieszczono w rodzinie zastępczej spokrewnionej) bądź 1628 zł miesięcznie (w przypadku dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej zawodowej lub niezawodowej bądź w rodzinnym domu dziecka).

W przypadku dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności, które trafiły do pieczy zastępczej, przysługuje dodatek. Zgodnie z obwieszczeniem, od 1 czerwca jego kwota wyniesie nie mniej niż 328 zł miesięcznie. Dodatek w takiej samej wysokości przysługuje także na dziecko, które trafiło do pieczy zastępczej na podstawie ustawy o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich.

Stawki obejmą także pomoc osobom usamodzielnianym. W przypadku kontynuowania przez nie nauki, kwota świadczenia wyniesie nie mniej niż 815 zł miesięcznie. Gdy osoba usamodzielniana opuszcza rodzinę zastępczą spokrewnioną, a przebywała w pieczy zastępczej przez minimum 3 lata, to wówczas pomoc wyniesie nie mniej niż 5364 zł.

Jeśli zaś chodzi o osobę, która opuszcza rodzinę zastępczą niezawodową, rodzinę zastępczą zawodową, rodzinny dom dziecka, placówkę opiekuńczo-wychowawczą lub regionalną placówkę opiekuńczo-wychowawczą, to wówczas pomoc wynosi nie mniej niż:

10723 zł (w przypadku, gdy osoba przebywała w pieczy zastępczej więcej niż 3 lata);

5364 zł (w przypadku, gdy osoba przebywała w pieczy zastępczej przez okres od 2 do 3 lat);

2683 zł (w przypadku, gdy osoba przebywała w pieczy zastępczej mniej niż 2 lata, jednak nie krócej niż 1 rok).

Warto wspomnieć, że zgodnie z art. 149 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej: "W przypadku gdy osoba usamodzielniana otrzymuje pomoc na kontynuowanie nauki, pomoc na usamodzielnienie jest wypłacana po zakończeniu pobierania pomocy na kontynuowanie nauki. W uzasadnionych przypadkach pomoc na usamodzielnienie może zostać wypłacona w trakcie wypłacania pomocy na kontynuowanie nauki".

Zgodnie z obwieszczeniem, wysokość kwoty określonej w umowach (o której mowa w art. 54 ust. 3 pkt 9 i 12a, art. 62 ust. 2 pkt 7, 11 i 14 oraz w art. 75 ust. 2 pkt 6) podlega waloryzacji o nie mniej niż 7,3296 proc..

