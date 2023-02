Od 1 lutego trwa rządowa loteria dla Polaków. Spełniasz warunki udziału?

Profilaktyczne badania mogą pomóc wykryć wiele schorzeń, zwiększyć skuteczność leczenia i uratować życie. Polacy jednak nie kwapią się do monitorowania swojego zdrowia, o czym świadczy liczba osób, które zdecydowały się przystąpić do programu "Profilaktyka 40 PLUS". Dlatego rząd chce zachęcić dojrzałych obywateli do przebadania się w inny sposób - loterią.



Profilaktyka 40 PLUS - na czym polega rządowy program?

Program "Profilaktyka 40 PLUS" został wprowadzony w lipcu 2021 roku w ramach "Polskiego Ładu". Wówczas resort przygotował dla wszystkich Polek i Polaków po 40. roku życia możliwość skorzystania z bezpłatnych badań profilaktycznych, na które skierowania są wystawiane online. Stworzenie programu było pewnego rodzaju rekompensatą za okres pandemii, kiedy dostępność do opieki medycznej była w znacznym stopniu ograniczona.



40 PLUS. Jakie są założenia programu profilaktycznego?

Głównym celem programu miało być zwiększenie liczby osób wykonujących badania, które mogą pomóc w wykryciu zaburzeń czy chorób oraz zapobiec ich rozwojowi. Jak się bowiem okazuje, po 40. roku życia znacząco wzrasta ryzyko wystąpienia chorób cywilizacyjnych (m.in. miażdżycy, cukrzycy, chorób nowotworowych czy nadciśnienia).

Wiek zwiększa też ryzyko zaostrzenia się niektórych chorób przewlekłych. Na stronie loterii możemy nawet przeczytać o tym, że prawdopodobieństwo zgonu spowodowanego przez choroby układu krążenia jest wśród Polaków o około 60 proc. wyższe niż u mieszkańców innych krajów UE i niewiele mniejsze w przypadku chorób nowotworowych.



Loteria wystartowała - kto może w niej wziąć udział?

Według szacunków z 20 mln Polaków uprawnionych do badań do tej pory skorzystało z nich ok. 700 tys. osób. Dlatego 1 lutego 2023 roku resort ogłosił start loterii, aby zachęcić większą liczbę Polaków do badań. Mogą w niej wziąć udział wszyscy ci, którzy przystąpili do programu "Profilaktyka 40 PLUS". Dla zwycięzców przygotowano nagrody rzeczowe. Ich łączna wartość wyniosła 3,5 mln zł.

Profilaktyka 40 PLUS. Jakie nagrody można zdobyć w loterii?

Na stronie ministerstwa można znaleźć informację, że do wygrania są bony do SPA i na zakupy w sklepach sportowych i ze zdrową żywnością. Zwycięzcy mogą też liczyć na gadżety elektroniczne, karty multisport, wyciskarki wolnoobrotowe, domowe bieżnie elektryczne, smartwatche, opaski elektroniczne czy rowery miejskie.



Co zrobić, żeby skorzystać z programu "Profilaktyka 40 PLUS"?

Każdy Polak po 40. roku życia otrzymał jednorazowy dostęp do pakietu badań diagnostycznych obejmujących od 6 do 12 testów. Dostępne są zarówno pakiety badań dla kobiet, jak i dla mężczyzn, które obejmują m.in.:

morfologię

lipidogram

stężenie glukozy we krwi

AIAT, AspAT, GGTP,

kreatyninę,

badanie ogólne moczu,

poziom kwasu moczowego we krwi,

badanie krwi utajonej w kale,

pomiar ciśnienia tętniczego, masy ciała, wzrostu, obwodu w pasie i obliczenie BMI,

ocenę miarowości rytmu serca,

antygen PSA (w przypadku mężczyzn).

Aby wziąć udział w programie, należy jedynie wypełnić ankietę w Internetowym Koncie Pacjenta (IKP), która ma na celu ocenę czynników ryzyka i wygenerowanie zlecenia pakietu odpowiedniego dla płci i ewentualnych czynników ryzyka u danej osoby. Przy jej wypełnianiu warto mieć pod ręką ostatnie badania laboratoryjne. Można również skorzystać z infolinii i pomocy konsultanta.

Następnie trzeba zarejestrować swoje e-skierowanie w punkcie pobrań, gdzie będziemy wykonywać testy. Nie trzeba jednak go drukować ani pobierać z IKP. Na badania obowiązkowo należy zabrać ze sobą dowód osobisty. W programie biorą udział szpitale, przychodnie i ośrodki zdrowia, które mają podpisany kontrakt z NFZ.



Jak zarejestrować się do loterii z nagrodami?

Aby wziąć udział w loterii, trzeba w czasie od 1 lutego do 31 maja 2023 r. przystąpić do programu poprzez realizację co najmniej jednego z trzech poniższych etapów:

1. wypełnienie ankiety,

2. zapisanie się na badania rozumiane jako wygenerowanie skierowania,

3. zrealizowanie wszystkich badań, na które zostało wystawione skierowanie.



Potem wystarczy zgłosić się do loterii za pomocą IKP, infolinii DOM albo lekarza lub pracownika medycznego poprzez system gabinet.gov. Ci, którzy wykonali badania w ramach programu przed datą wystartowania loterii, wciąż mogą do niej jeszcze dołączyć.



