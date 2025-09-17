W skrócie Wiceszef MSZ Marcin Bosacki tłumaczył się z przedstawienia zniszczenia domu w Wyrykach jako skutku ataku rosyjskiego drona.

Nowe ustalenia wskazują, że za zniszczenie budynku odpowiadać może rakieta wystrzelona z polskiego F-16 w trakcie próby zestrzelenia drona.

Sprawa budzi kontrowersje polityczne i jest wykorzystywana do krytyki działań Ministerstwa Spraw Zagranicznych przez opozycję i prezydenta.

Wiceminister spraw zagranicznych Marcin Bosacki tłumaczył się z przedstawienia na Radzie Bezpieczeństwa ONZ zniszczonego domu w woj. lubelskim, jako straty spowodowanej przez uderzenie rosyjskiego drona bojowego.

Z ostatnich doniesień medialnych wynika bowiem, że do zniszczenia budynku nie przyczynił się rosyjski bezzałogowiec.

Polityk KO tłumaczył, że nie wiedział o tym fakcie.

Bosacki o dronach nad Polską: Za wszystkie zniszczenia odpowiadają Rosjanie

- Oczywiście, że nie wiedziałem (...). Ale chcę bardzo jasno powiedzieć, że za uszkodzenie domu w Wyrykach, tak jak za wszystkie szkody w nocy z 9 na 10 września, odpowiadają Rosjanie, a nie ci, którzy się bronili - mówił w środę rano Bosacki na antenie radiowej Trójki.

- Podobnie jak za wszystkie zniszczenia w Ukrainie odpowiadają Rosjanie, którzy napadli na Ukrainę, a nie Ukraińcy, którzy się bronią - dodał.

- Ja się dowiedziałem wczoraj z publikacji "Rzeczpospolitej". Natomiast być może wysocy rangą dowódcy, żeby ogłosić to publicznie, czekali na zakończenie czynności śledczych - wyjaśnił wiceszef MSZ.

Wystąpienie wiceszefa MSZ na RB ONZ. Prezydencki minister mówi o kompromitacji

Do głośnego wystąpienia wiceszefa MSZ odniósł się w rozmowie z RM FM Szef Biura Polityki Międzynarodowej w Kancelarii Prezydenta.

- Skoro pan minister Bosacki całemu światu obwieścił, że ten dom w Rykach został zniszczony przez rosyjskiego drona, a teraz "Rzeczpospolita" pisze coś innego, no to jest to pewnego rodzaju kompromitacja Ministerstwa Spraw Zagranicznych - stwierdził Marcin Przydacz.

- Rosyjska dezinformacja, niestety będzie wykorzystywać ten przykład, więc będę też oczekiwał od pana ministra Bosackiego, że mi wyjaśni, jak to się stało, że na Radzie Bezpieczeństwa informował - być może tak nie jest, ale póki co takie mamy informacje medialne - nie do końca szczegółowo - dodał.

Media: Na dom w Wyrykach mogła spaść Polska rakieta

Nowe ustalenia w sprawie tajemniczego obiektu, który spadł na dom w Wyrykach, opublikowała we wtorek "Rzeczpospolita". Śledczy potwierdzili, że nie był to dron bojowy.

- Na ten moment nie mogę wiążąco powiedzieć, co spadło na dom w Wyrykach, jest to przedmiotem śledztwa, czekamy na opinię biegłych - powiedziała gazecie prok. Agnieszka Kępka, rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Lublinie.

Dodała, że oględziny "dały odpowiedź na określone pytania, jednak nie są to informacje, które mogę przekazać. Jest to decyzja prowadzącego śledztwo".

Z wtorkowych ustaleń dziennika w "najważniejszych strukturach państwa zajmujących się bezpieczeństwem państwa" wynika, że na budynek miała spaść rakieta z polskiego F-16, której próbowano użyć do zestrzelenia drona. Nieoficjalnie wiadomo, że pocisk spadł na dom z powodu uszkodzenia.

