W skrócie Donald Tusk odwiedził jednostkę GROM w dniu Wojska Polskiego, podkreślając jej znaczenie dla bezpieczeństwa kraju.

Premier zaznaczył, że GROM jest kontynuatorem tradycji Cichociemnych.

Szef rządu przypomniał o wpływie Bitwy Warszawskiej na losy Europy.

Donald Tusk odwiedził w piątek, w dniu Wojska Polskiego Jednostkę Wojskową GROM.

- Jesteście jednostką powołaną do zwyciężania - podkreślił premier, zwracając się do żołnierzy.

Następnie podkreślił: - Zasłużyliście jak mało kto w Polsce na uznanie milionów Polaków.

- Wy, kultywujący tradycje cichociemnych, najlepsi z najlepszych, jesteście oczkiem w głowie całego polskiego narodu - powiedział Tusk. - Jesteście urodzonymi zwycięzcami - mówił do żołnierzy.

15 sierpnia. Donald Tusk do żołnierzy GROM: Na was można zawsze liczyć

Jak podkreślił premier, Jednostka Wojskowa GROM istnieje po to, aby "każda Polka i każdy Polak mieli pewność, że w obliczu zagrożenia stanie w ich obronie". - A jeśli zajdzie taka potrzeba - wyeliminujecie przeciwnika, który zagraża naszemu państwu i naszym obywatelom - mówił w przemówieniu.

Tusk stwierdził, że we współczesnym świecie szacunek mają silne kraje, do których należy Polska, zaś odpowiadają za to trzy filary: odpowiedzialna polityka, zjednoczenie narodu wobec spraw bezpieczeństwa oraz żołnierze.

- Trzecim, najważniejszym filarem jesteście wy. Można mówić o bezpieczeństwie, można mówić o mądrej polityce, można także uczestniczyć w defiladzie, można przemawiać. Ale na końcu to wszystko byłyby puste gesty i puste słowa, gdyby nie to, że wy jesteście i że na was można zawsze liczyć - powiedział premier.

15 sierpnia. 105. rocznica Cudu nad Wisłą

15 sierpnia obchodzona jest rocznica Bitwy Warszawskiej 1920 r. Stoczona między 13 a 25 sierpnia walka zatrzymała marsz Armii Czerwonej na Zachód. Bolszewicy planowali "przenieść rewolucję do Berlina", a Polska - ledwie odrodzona - stanęła im na drodze. Decydujące uderzenie Wojska Polskiego nastąpiło 15 sierpnia, w uroczystość Wniebowzięcia Maryi. Tego dnia ważyły się losy nie tylko Warszawy, ale i całej Europy.

W historii wojskowości zwycięstwo to uznawane jest za jeden z największych triumfów polskiej strategii. Manewr znad Wieprza, zaplanowany przez Józefa Piłsudskiego, był mistrzowskim posunięciem. W narodowej pamięci Bitwa Warszawska zapisała się pod nazwą: Cud nad Wisłą.

