"Oczko w głowie polskiego narodu". Donald Tusk odwiedził jednostkę GROM
- Najlepsi z najlepszych, jesteście oczkiem w głowie całego polskiego narodu - powiedział Donald Tusk. Premier zwrócił się do żołnierzy Jednostki Wojskowej GROM, której siedzibę odwiedził w piątek w dniu Wojska Polskiego. W swoim przemówieniu podkreślił, że żołnierze są gwarancją bezpieczeństwa oraz jednym z trzech najważniejszych filarów silnego państwa.
W skrócie
- Donald Tusk odwiedził jednostkę GROM w dniu Wojska Polskiego, podkreślając jej znaczenie dla bezpieczeństwa kraju.
- Premier zaznaczył, że GROM jest kontynuatorem tradycji Cichociemnych.
- Szef rządu przypomniał o wpływie Bitwy Warszawskiej na losy Europy.
Donald Tusk odwiedził w piątek, w dniu Wojska Polskiego Jednostkę Wojskową GROM.
- Jesteście jednostką powołaną do zwyciężania - podkreślił premier, zwracając się do żołnierzy.
Następnie podkreślił: - Zasłużyliście jak mało kto w Polsce na uznanie milionów Polaków.
- Wy, kultywujący tradycje cichociemnych, najlepsi z najlepszych, jesteście oczkiem w głowie całego polskiego narodu - powiedział Tusk. - Jesteście urodzonymi zwycięzcami - mówił do żołnierzy.
15 sierpnia. Donald Tusk do żołnierzy GROM: Na was można zawsze liczyć
Jak podkreślił premier, Jednostka Wojskowa GROM istnieje po to, aby "każda Polka i każdy Polak mieli pewność, że w obliczu zagrożenia stanie w ich obronie". - A jeśli zajdzie taka potrzeba - wyeliminujecie przeciwnika, który zagraża naszemu państwu i naszym obywatelom - mówił w przemówieniu.
Tusk stwierdził, że we współczesnym świecie szacunek mają silne kraje, do których należy Polska, zaś odpowiadają za to trzy filary: odpowiedzialna polityka, zjednoczenie narodu wobec spraw bezpieczeństwa oraz żołnierze.
- Trzecim, najważniejszym filarem jesteście wy. Można mówić o bezpieczeństwie, można mówić o mądrej polityce, można także uczestniczyć w defiladzie, można przemawiać. Ale na końcu to wszystko byłyby puste gesty i puste słowa, gdyby nie to, że wy jesteście i że na was można zawsze liczyć - powiedział premier.
15 sierpnia. 105. rocznica Cudu nad Wisłą
15 sierpnia obchodzona jest rocznica Bitwy Warszawskiej 1920 r. Stoczona między 13 a 25 sierpnia walka zatrzymała marsz Armii Czerwonej na Zachód. Bolszewicy planowali "przenieść rewolucję do Berlina", a Polska - ledwie odrodzona - stanęła im na drodze. Decydujące uderzenie Wojska Polskiego nastąpiło 15 sierpnia, w uroczystość Wniebowzięcia Maryi. Tego dnia ważyły się losy nie tylko Warszawy, ale i całej Europy.
W historii wojskowości zwycięstwo to uznawane jest za jeden z największych triumfów polskiej strategii. Manewr znad Wieprza, zaplanowany przez Józefa Piłsudskiego, był mistrzowskim posunięciem. W narodowej pamięci Bitwa Warszawska zapisała się pod nazwą: Cud nad Wisłą.