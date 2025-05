Nieco lepiej było na południu, gdzie średnie temperatury zmieściły się w normie lub nieco ją przekroczyły i w Zakopanem okazały się o 1,5 st. C wyższe niż średnio w latach 1991-2020.

Cały czas jednak mamy do czynienia z mniej przyjazną wersją wiosny, zwłaszcza w nocy, kiedy pojawiają się przymrozki. Tak samo będzie w nocy z wtorku na środę: w 14 województwach temperatury mogą być ujemne, miejscami przy gruncie do -4 stopni. Cieplejsze powietrze dotrze do nas znacznie później.