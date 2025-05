Wtorek w wielu miejscach jest ciepły. "O godzinie 12:00 na kilku stacjach notujemy już 20 st. C" - informuje IMGW. Najcieplej było w Świnoujściu , gdzie było 21,5 stopnia . Pogoda w większości Polski jest słoneczna, choć na południu chmur jest więcej. To właśnie w tej części kraju będzie też najzimniej.

Na tych terenach temperatura przy gruncie może spaść poniżej zera i lokalnie wynieść od -3 do -1 st. C . Ostrzeżenia obowiązują od godz. 23:00 do godz. 6:00 w środę.

Obecnie średnia temperatura w tym miesiącu jest niższa o 3,2 st. C od normy wieloletniej. Jedynie pierwsze dni maja były ciepłe: 2 maja w Słubicach zanotowano 28,7 st. C. Potem zapanował chłód w całym kraju. Obecnie specjaliści prognozują, że we wtorek na zachodzie termometry mogą pokazać do 23 stopni Celsjusza.