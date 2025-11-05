W skrócie Adam Szłapka zapewnia, że kryzys w ochronie zdrowia jest pod kontrolą i nie powinno być opóźnień w zabiegach.

Minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda nadzoruje sytuację, zapewniając brak problemów dla pacjentów onkologicznych i tych wymagających pilnej pomocy.

Rząd dementuje plotki o możliwym zamknięciu 30% szpitali i podkreśla zwiększone finansowanie sektora zdrowia.

Rzecznik rządu Adam Szłapka był gościem w programie Radia Zet, gdzie został zapytany m.in. o kwestię ochrony zdrowia w Polsce. Prowadzący Bogdan Rymanowski pytał, czy szpitale publiczne w naszym kraju czeka upadek, czemu Szłapka zaprzeczył.

Kryzys w ochronie zdrowia. Zabiegi mają być przekładane, rząd uspokaja. "Pacjenci są leczeni planowo"

W porannej rozmowie Adam Szłapka odniósł się do odwoływanych bądź przekładanych zabiegów. Jak stwierdził, rozmawiał z minister zdrowia Jolantą Sobierańską-Grendą, a jeszcze w środę wymienili się wiadomościami SMS, że "najważniejsze sprawy są opanowane".

- Pani minister będzie pracować jeszcze nad tym, żeby do końca roku żadnych trudności nie było, jeśli chodzi o kwestię zabiegów, kwestię przyjęć - dodał rzecznik rządu.

Szłapka nadmienił też, że jeśli chodzi o zabiegi onkologiczne, one są cały czas wykonywane. Innego zdania jest z kolei prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Łukasz Jankowski, który na antenie Polsat News przekazał, iż ma informacje, że ta grupa pacjentów "jest odprawiana z kwitkiem".

- Mam zapewnienie od pani minister zdrowia, że pacjenci są leczeni planowo (...). Wiem od niej, że pacjenci onkologiczni są leczeni, to są świadczenia nielimitowane, tak samo jak świadczenia ratujące życie i zdrowie - mówił Adam Szłapka.

Polskie szpitale w zapaści? Adam Szłapka komentuje słowa prezesa NRL

Ponadto rzecznik rządu przekazał, że Jolanta Sobierańska-Grenda pracuje nad rozwiązaniami, które "nie będą skutkowały żadnymi opóźnieniami". Szłapka dodał też, że na ochronę zdrowia "jest przeznaczanych 80 mld złotych więcej, niż w ostatnim roku rządów PiS".

Dopytywany o sytuację w NFZ Adam Szłapka stwierdził, że sytuacja jest trudna. - Ale ona jest trudna od wielu lat. Pani minister zdrowia uzgodniła z ministrem Domańskim, że na koniec października były dodatkowe środki. Dalej będą rozmawiać w tej sprawie, są w stałym kontakcie - nadmienił.

Szłapka został także zapytany o to, czy rząd zamknie 30 proc. szpitali w Polsce, o czym mówił prezes Naczelnej Rady Lekarskiej. - Nic nie wiem o rozważaniu takich sytuacji i nie słyszałem, żeby ktokolwiek rozmawiał na ten temat - zaznaczył.

