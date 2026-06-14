W skrócie W nadchodzących dniach w Polsce prognozowane są wysokie temperatury. Nastąpi zatem zwrot po okresie burz i ochłodzenia.

Największe upały przewidywane są w sobotę, gdy w wielu województwach temperatury osiągną w najcieplejszym monecie dnia 33-34 stopnie.

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Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) przygotował prognozę numeryczną na najbliższe 10 dni. Wynika z niej, że początek nadchodzącego tygodnia przyniesie umiarkowane temperatury.

W najcieplejszych momentach dnia termometry w poniedziałek i wtorek pokażą od 11 stopni na Podhalu do 22 stopni na Dolnym Śląsku i w Małopolsce.

Jednocześnie synoptycy przewidują możliwość wystąpienia burz oraz silnych opadów deszczu. Będą miały one miejsce przede wszystkim w północnej i wschodniej Polsce oraz w Bieszczadach.

Ponadto - ze względu na silny wiatr - w niedzielę i poniedziałek w regionach nadmorskich obowiązuje ostrzeżenie pierwszego stopnia. Mowa o powiatach: gryfickim, kołobrzeskim, koszalińskim, sławieńskim, słupskim, lęborskim, wejherowskim i puckim.

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Pogoda zacznie się jednak zmieniać od najbliższej środy, gdy temperatury maksymalne zaczną coraz szybciej wzrastać. W połowie tygodnia sięgną 23-24 stopni na południu kraju oraz 17-19 na północy i północnym wschodzie. Jeszcze cieplej będzie w czwartek.

Pierwszych upałów można natomiast spodziewać się w piątek. Wówczas w najcieplejszym momencie dnia temperatury na zachodzie sięgną 31 stopni Celsjusza. Najchłodniej będzie natomiast na Suwalszczyźnie oraz Podhalu, gdzie termometry pokażą 21-22 stopnie.

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Najcieplejszym dniem będzie z kolei sobota. Wówczas - według obecnych prognoz IMGW - termometry w województwach: lubuskim, dolnośląskim, opolskim, śląskim i wielkopolskim pokażą od 33 do 34 stopni Celsjusza. Podobne wartości pojawią się również na termometrach w Małopolsce, na Mazowszu czy Podkarpaciu.

Niewielkiego ochłodzenia spodziewać się można też na początku kolejnego tygodnia - 22 czerwca termometry pokażą bowiem od 18 do 27 stopni, a 23 czerwca od 19 do 28 stopni Celsjusza.

Kolejna fala upałów nadejdzie jednak w środę 24 czerwca, gdy temperatury na zachodzie kraju ponowie przekroczą 30 stopni w najcieplejszym momencie dnia.

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