W skrócie Według sondażu największy odsetek ankietowanych nie jest w stanie jednoznacznie ocenić pracy nowego marszałka Sejmu.

Włodzimierz Czarzasty objął funkcję tę funkcję po Szymonie Hołowni.

Czarzasty zaraz po zaprzysiężeniu wprowadził zakaz sprzedaży alkoholu w Sejmie i ogłosił zmiany dotyczące rozliczania tzw. kilometrówek przez posłów.

"Jak ocenia pani/pan pracę Włodzimierza Czarzastego na stanowisku marszałka Sejmu?" - takie pytanie zadano uczestnikom sondażu SW Research dla Onetu. Wyniki wskazują, że respondenci są podzieleni w sprawie podsumowania działań polityka, który zastąpił Szymona Hołownię.

Kilka tygodni pracy nowego marszałka Sejmu pozytywnie ocenia 32,8 proc. ankietowanych. Niezadowolonych z jego decyzji jest natomiast 28 proc. uczestników badania.

Największy odsetek ankietowanych, a więc 39,2 proc. respondentów, nie jest w stanie wyznaczyć wiceprzewodniczącemu Nowej Lewicy jednoznacznej oceny. Tyle osób przy pytaniu o podsumowanie działań polityka w roli marszałka Sejmu wskazało bowiem wariant "trudno powiedzieć".

Z końcem 2025 roku Szymon Hołownia podpisał rezygnację z funkcji marszałka Sejmu, a decyzją posłów 18 listopada zastąpił go ówczesny wicemarszałek izby niższej Włodzimierz Czarzasty. Tym samym politycy wypełnili umowę koalicyjną zawartą między Koalicją Obywatelską, Lewicą, Polską 2050 i PSL.

Kandydaturę Czarzastego podczas listopadowego głosowania w Sejmie poparło 236 posłów, przeciw było 209, 13 parlamentarzystów nie głosowało, a dwóch wstrzymało się od głosu. Wyborowi polityka Lewicy sprzeciwiali się zwłaszcza posłowie Prawa i Sprawiedliwości, którzy wykrzykiwali hasła "precz z komuną" i opuszczali salę plenarną.

Pierwsze decyzje nowego marszałka Sejmu

Po zaprzysiężeniu Włodzimierz Czarzasty przystąpił do działania i ogłosił pierwsze zmiany - zakazał sprzedaży napojów alkoholowych w budynkach i na terenach pozostających w zarządzie Kancelarii Sejmu. Podpisał też zmianę zarządzenia dotyczącego tworzenia i finansowania biur poselskich - zmiany regulują zasady rozliczania tzw. poselskich kilometrówek i mają zwiększyć kontrolę i przejrzystość rozliczeń, w szczególności dla przejazdów poza okręgiem wyborczym.

Mianowanie Czarzastego marszałkiem Sejmu umocniło jego pozycję wśród działaczy Nowej Lewicy. W grudniu ogłosił, że wystartuje w wyborach wewnętrznych na szefa ugrupowania. Kilka dni później Kongres Krajowy Nowej Lewicy dokonał wyborczych formalności i wybrał Czarzastego na przewodniczącego partii na kolejne cztery lata. W rezultacie Czarzasty nieprzerwanie pełni przywództwo w SLD, a później Nowej Lewicy od 23 stycznia 2016 r.

Szymon Hołownia pod koniec września poinformował, że nie zamierza ubiegać się o funkcję przewodniczącego Polski 2050 podczas styczniowych wyborów, a Rada Krajowa zarekomendowała polityka na stanowisko wicemarszałka Sejmu po jego ustąpieniu z funkcji marszałka.

Hołownia poinformował też, że złożył aplikację na funkcję Wysokiego Komisarza ONZ ds. Uchodźców, nie został jednak wybrany. W grudniu sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres powołał na to stanowisko byłego prezydenta Iraku Barhama Ahmeda Saliha.

