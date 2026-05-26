W skrócie Rząd Donalda Tuska został oceniony pozytywnie przez 30,1 proc. respondentów, co oznacza niewielki wzrost względem początku miesiąca.

Odsetek osób negatywnie oceniających działania obecnej władzy zmalał do 45,8 proc., a liczba ankietowanych bez jednoznacznej opinii wyniosła 24,1 proc.

W sondażu zaufania Karol Nawrocki uzyskał najwyższy wynik, podczas gdy Donald Tusk uplasował się na piątym miejscu z takim samym rezultatem jak Krzysztof Bosak.

Jednoznacznie pozytywnie rząd Donalda Tuska oceniło 30,1 proc. osób biorących udział w nowym sondażu pracowni OGB. W porównaniu z badaniem przeprowadzonym przez nią na początku maja, to wzrost o 0,7 p.p.

Z raportu wynika, że o 5,3 p.p. zmalał też odsetek osób, które w negatywny sposób ustosunkowywały się do działań władzy. Obecnie mowa o 45,8 proc. respondentów.

Maleje liczba sceptycznie nastawionych do rządu? Nowy sondaż

Wyniki sondażu pokazują, że zmniejszyła się liczba ankietowanych, którzy nie oceniali rządu Donalda Tuska ani dobrze ani źle. W nowym badaniu odnotowano 24,1 proc. takich osób.

W przypadku poprzedniego zestawienia OGB, odsetek respondentów, którzy nie wyrazili zdania na temat działań władzy był o 4,6 p.p. wyższy.

Sondaż przeprowadzony został w dniach 28 kwietnia - 11 maja, czyli w okresie podpisania przez rząd umowy dotyczącej programu SAFE, które wywołało krytykę ze strony głównej partii opozycyjnej. Badanie wykonano na reprezentatywnej grupie 1000 osób.

Nawrocki liderem sondażu zaufania. Tusk piąty

Donald Tusk znalazł się na piątym miejscu w sondażu zaufania przeprowadzonym przez CBOS w dniach 7-17 maja. Premier wskazało 38 proc. respondentów - tyle samo, co lidera Konfederacji Krzysztofa Bosaka.

Pierwsze miejsce w rankingu zajął Karol Nawrocki z wynikiem 48 proc. Na kolejnych miejscach znaleźli się szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz (45 proc.) i Radosław Sikorski (44 proc.).

Przed Donaldem Tuskiem znalazł się również prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Zaufanie wobec byłego kandydata w ostatnich wyborach prezydenckich zadeklarowało 40 proc. ankietowanych.





