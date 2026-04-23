1 kwietnia 2026 roku do Sejmu wpłynął poselski projekt nowelizacji ustawy o wykonywaniu inicjatywy ustawodawczej przez obywateli oraz Kodeksu wyborczego, oznaczony numerem RPW/11430/2026.

Zakłada on wprowadzenie elektronicznego systemu zbierania poparcia dla obywatelskich projektów ustaw. Wnioskodawców reprezentuje posłanka Paulina Matysiak, a projekt od razu skierowano do dalszych analiz, w tym do Biura Legislacyjnego i Biura Ekspertyz oraz Oceny Skutków Regulacji.

Projekt ponad podziałami. Szerokie poparcie dla nowej inicjatywy

Na tle innych inicjatyw poselskich szczególną uwagę zwraca skład autorów projektu. Wśród wnioskodawców znaleźli się przedstawiciele PiS, Konfederacji, Polski 2050, środowisk niezależnych, Razem i Demokracji, co w obecnych realiach parlamentarnej polaryzacji należy do rzadkości.

Dokument jest przedstawiany jako wspólna próba usprawnienia mechanizmu, z którego mogą korzystać wszyscy obywatele mający czynne prawo wyborcze do Sejmu.

Złożenie obywatelskiego projektu ustawy wymaga obecnie zebrania co najmniej 100 tysięcy podpisów, co stanowi istotną barierę organizacyjną. Proponowana zmian nie eliminuje dotychczasowych rozwiązań, lecz rozszerza je o narzędzia cyfrowe.

Obywatele oraz pełnomocnicy komitetów zyskaliby możliwość realizowania części procedur online, przy jednoczesnym zachowaniu tradycyjnej, papierowej ścieżki.

Podpisy online i nowe zasady. Tak ma działać portal poparcia

Nowy system ma zostać uruchomiony w ramach portalu poparcia, który został wcześniej przewidziany w nowelizacji Kodeksu wyborczego z 23 stycznia 2026 roku i formalnie ogłoszony w lutym w Dzienniku Ustaw.

Państwowa Komisja Wyborcza wskazywała, że platforma ma obsługiwać elektroniczne udzielanie poparcia w procedurach wyborczych, a najnowszy projekt rozszerza jej funkcję na obywatelską inicjatywę ustawodawczą.

W nowym modelu udzielenie poparcia ma odbywać się po zalogowaniu, potwierdzeniu tożsamości i złożeniu podpisu elektronicznego, zaufanego lub osobistego. System ma nie tylko gromadzić deklaracje, ale także umożliwiać ich weryfikację i zapewniać dostęp do szczegółowych danych o projekcie.

Utrzymano też wymóg zebrania 1000 własnoręcznych podpisów na etapie tworzenia komitetu, co oznacza, że początek całego procesu nadal będzie oparty na fizycznych dokumentach.

Jeśli ustawa proponowana przez obywateli uzyska wymagane 100 tysięcy podpisów w systemie, nie będzie konieczności dostarczania papierowych list, co znacząco uprości procedurę. W sytuacji, gdy liczba podpisów elektronicznych okaże się niewystarczająca, możliwe będzie ich uzupełnienie w formie tradycyjnej.

